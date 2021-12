RUGBY. VIDEO. Le CA Brive a désormais un nouvel hymne à chanter !

Un supporter de Brive a composé un nouvel hymne pour le club corrézien. Remplacera-t-il l'actuel des Trois Cafés Gourmands ?

Que ce soit au rythme des passes et courses, ou à celui des paroles entonnées par les supporters, nous confondons allègrement le Rugby et la chanson. L'Aviron Bayonnais et sa Peña Baiona, l'Écosse et son Flower of Scotland, Toulouse et son Ô Toulouse (très officieusement, malheureusement peu de personnes connaissent ce chant de Nougaro). Et donc Brive et son "A nos souvenirs", qui pourrait rentrer en concurrence avec une toute nouvelle composition ! "La Brailarde", imaginé par un supporter du CAB, trouve ses racines à la suite de la finale de Pro D2 de 2019, entre Bayonne et Brive. Raphaël, compositeur et supporter coujou présent au stade, a eu l'idée d'une chanson entrainante pour les joueurs après avoir considéré l'importance de la Péña Baiona : "Tout le monde connait la Peña Baiona et on sait à quel point ça peut pousser les Bayonnais. Je suis sûr qu'un chant peut être décisif et important sur le terrain", avance-t-il via France Bleu.

Après avoir composé et écrit son projet début 2020, il décide d'enregistrer avec une chorale d'amateurs, dont certains supporters du Stade Toulousain. "Je suis entouré d'amateurs de rugby mais aussi du Stade Toulousain. J'ai quand même réussi à trouver des supporters du club, deux ou trois, qui sont venus chanter dans la chorale". Vous avez noté que soutenir Toulouse est différent d'être un amateur de rugby. Toujours est-il qu'après avoir enregistré et tourné un clip vidéo, "La Braillarde" est désormais disponible sur la plateforme Youtube. À voir si elle sera adoptée par le Stade Amédée-Domenech. Raphaël précise bien que ce n'est en aucun cas une commande du club, et uniquement une initiative personnelle. Le Stadium chantera-t-il "La Braillarde" à terme ? Faites-vous une idée en écoutant la chanson ci-dessous.