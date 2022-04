RUGBY. Les All Blacks privés d'un titulaire au centre pour plusieurs mois

Le trois quart centre des Waikato Chiefs sera absent 6 mois des terrains a indiqué son club. Une opération à l'épaule est prévu pour le joueur.

Le trois quart centre des All Blacks Anton Lienert Brown, sera absent des terrains pendant 6 mois. Une blessure à l'épaule qu'il traine depuis le mois de novembre dernier face à l'Irlande, l'empêche de revenir à son meilleur niveau. Il se fera opérer prochainement. Il avait notamment déjà manqué la défaite de son pays face à la France au Stade de France (40-25) en novembre dernier. Le Néo-Zélandais ratera également la Tournée de juillet face à l'Irlande, ainsi que la fin de saison du Super Rugby.

Il devrait de plus manquer le Rugby Championship, qui débute en aout et se termine fin septembre. Le joueur des Waikato Chiefs pourrait revenir éventuellement pour la Tournée de novembre des All Blacks en Hémisphère Nord. Les hommes de Ian Foster doivent y affronter le Pays de Galles, l'Écosse, et enfin l'Angleterre pour clôturer cette année 2022 avant la coupe du monde.