RUGBY. L'Australie chantera son hymne en langue aborigène lors du deuxième test face à l'Angleterre

Auréolée de sa victoire face à l'Angleterre la semaine passée, l'équipe d'Australie retrouvera les hommes d'Eddie Jones ce samedi, pour le deuxième des trois tests prévus. Une rencontre qui sera assez spéciale, puisqu'elle mettra en avant la culture des Aborigènes d'Australie, autrement dit, les premiers humains connus à avoir peuplé le continent. Pour ce faire, les hommes de Dave Rennie porteront un maillot unique sur lequel se trouve un motif aborigène, mais ces derniers chanteront également l'hymne national dans la langue Yugambeh en hommage de Lloyd McDermott. Pour rappel, ce dernier fut le premier avocat aborigène australien, mais aussi le deuxième joueur de cette culture à avoir porté le maillot des Wallabies en 1962 (2 sélections).

