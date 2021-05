RUGBY - L’Afrique du Sud, nouvel eldorado des recruteurs - européens - ?

Depuis 3 ans et l'arrivée d'Erasmus à la tête des Boks, les Sud-Afs ré-affluent en Europe. Une tendance accentuée par la crise sanitaire, en FR comme en ANG...

Vous avez dû - comme beaucoup - vous étonner de voir tous ces jokers médicaux débouler dans l’Hexagone ces dernières semaines. De Elton Jantjies et Maks Van Dyk à la Section, en passant par Marcel Van der Merwe à La Rochelle et peut-être bientôt Santiago Chocobarres à Toulouse, ils sont nombreux à tenter une courte aventure en Top 14 pour le sprint final. Et ce grâce à une faveur de la Ligue autorisant des formations parfois éreintées par les joutes d’une saison inédite à se renforcer jusqu’à la fin avril. Le point commun des 3 premiers nommés ? Ils sont tous Sud-Africains, en effet. Tout comme le talonneur Reinach Venter, déjà arrivé à Clermont un peu plus tôt dans la saison. Des garçons venus agrandir un peu plus la colonie sud-af' de notre championnat, portant désormais son total à 28 représentants* (dont 8 pour le seul MHR) à l’heure d’écrire ces lignes.

Si l’on vous disait maintenant qu’outre-Manche, les prometteurs troisièmes lignes Marco Van Staden (25 ans) et Juarno Augustus (23 ans) ont également signé en vue du prochain exercice de Premiership, vous vous diriez probablement que les « Boks » ont la côte en ce moment sur le Vieux-Continent, non ? D’autant que cela vient s’ajouter aux tout derniers venus Jasper Wiese, Cyle Brink, Shaun Adendorff, JP Du Preez, André Esterhuizen et on en passe. Au vrai, et bien que les clubs de Sale et Gloucester furent déjà de vraies mines de Sud-Afs’ depuis 2 ans, la tendance semble désormais s’être expandue à tout le championnat anglais. En Premiership, on compte en effet 36 joueurs* de la nation arc-en-ciel cette saison, alors même que les Saracens de Mike Rhodes et Vincent Koch errent actuellement en deuxième division.

Une tendance et des réminiscences

Mais alors pourquoi un tel vent en poupe du côté des Afrikaners en Angleterre ? Ce (re)nouveau s’explique par plusieurs facteurs. Déjà historique, puisque vous vous souvenez tous des fameux « Saraboks » ainsi que d’Ernst Joubert, Mouritz Botha, Schalk Brits ou Brad Barritt, qui contribuèrent dès le début des années 2010 à redorer le blason des Londoniens et furent par la même occasion les instigateurs de l’ascension qui les mèneraient à devenir l’ogre européen que l’on connut des années plus tard. La version réduite de ce que tenterait après le MHR sous l’ère Jake White, et sa grosse douzaine de Sud-Africains. De fait et l’on vous en parlait il y a quelques semaines avec l’exemple de Sale, certains clubs n’hésitent plus à retourner faire leur marché en Afrique du Sud, où les profils à l’excellent rapport qualité/prix pullulent.

En effet, si les Sharks n’ont presque pris que des cadors de ce jeu, les autres formations n’ont pas de scrupules à aller chercher des jeunes très prometteurs au pays des Boers, à l’image de Leicester et sa 3ème ligne titulaire 100% sud-af à 25 ans de moyenne d’âge (Liebenberg, Brink, Wiese). Ou de David Ribbans (25 ans, Northampton), Jacques Vermeulen (26 ans, Exeter), Ruan Ackermann (25 ans, Gloucester) et on en passe, tous arrivés sur la pointe des pieds en Europe et désormais cadres dans leur club respectif. Des garçons souvent barrés par l’ultra-concurrence dans leur pays d’origine au niveau du 8 de devant, et qui tentent donc d’attirer la lumière sur leurs performances en arrivant dans des environnements friands de leur densité physique. Pas à un hasard si près de 68% (27/40) des Boks de Premiership sont des avants, si les réussites de Willemse, Elstadt, Du Plessis ou plus dernièrement Peterse dans l’Hexagone furent si parlantes.

Mais quelles sont les réelles raisons d’un tel afflux en Europe et particulièrement outre-Manche ? Cela va-t-il plus loin que les simples raisons évidentes évoquées plus haut ? Au vrai, cela a commencé dès l’arrivée de Rassie Erasmus à la tête des Springboks en 2018, lorsque la fédération sud-africaine - en quête de redorer le blason de sa principale vitrine et en plus de permettre à ses expatriés de rester éligible - a réellement levé toutes les réticences qu’elle avait à sélectionner ses éléments évoluant à l’étranger. Ainsi, Faf de Klerk, Cheslin Kolbe, Vincent Koch, Willie Le Roux ou Rynhardt Elstadt (re)trouvèrent la sélection nationale et entrainèrent dans leur sillage et bien malgré eux un grand afflux vers l’Europe de la part des joueurs de seconde zone (et pas que) de la nation arc-en-ciel.

Plus encore, la pandémie que l’on connaît depuis plus d'un an a accentué le phénomène puisque certains garçons furent même incités par la SA Rugby a partir vers là où l’on jouait encore au rugby, afin de ne pas laisser leur progression en suspens. La grande vague citée précédemment ainsi que, pêle-mêle, De Allende et Snyman en Irlande, Mapimpi, Marx, Kriel ou Smith au Japon, sont donc partis jouer ailleurs et si possible, remplir un peu leur porte-monnaie. In fine, histoire d’appuyer encore un peu plus le tendance, il y eut donc cette autorisation de la LNR a recruter un joker médical durant le mois d’avril. Certes la Rainbow Cup débutait au même moment pour permettre aux internationaux sud-afs de retrouver du rythme avant la tournée des Lions, mais l’arrivée simultanée de Jantjies ou Van der Merwe en France laisse aussi sous-entendre que le Top 14 reste un meilleur étalonnage que des équipes celtes en bout de course. D’ailleurs, il se dit également qu'au vu de leurs performances sur le Vieux-Continent, Jasper Wiese, André Esterhuizen, Dillyn Leyds ou les Du Preez seraient dans le viseur du néo-sélectionneur des Boks Jacques Nienaber pour cet été… Alors, les Sud-Africains, archetype de la recrue parfaite ?

* Ces chiffres ne recensent que les joueurs titulaires d'un contrat professionnel, et hors naturalisations.

Les listes complètes :

