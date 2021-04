Australie, Offload et Springboks... Qui es-tu Dillyn Leyds ?

L’ailier du Stade Rochelais, Dillyn Leyds, est intenable depuis le début de la Champions Cup. Découvrez son histoire et son parcours.

Avec 1m85 pour 85 kg, Dillyn Leyds a le gabarit type du joueur athlétique et rapide. Capable d’accélération et de belles relances, il peut déstabiliser n’importe quelle défense. Son essai face à Castres, lors de la 5e journée, en atteste. Un coup de pied dans la boîte des Tarnais récupéré par Jules Plisson, ballon transmis à l’arrière sud-africain qui aplatit 60 mètres plus loin, laissant sa carte de visite aux joueurs du CO. Cependant, la plus grande qualité de Leyds ne réside pas là. Polyvalent, il est capable de faire face à tout type de situation et possède une vision de jeu de haut-niveau. Comment dire qu’avec lui et Brice Dulin comme choix en 15, les supporters maritimes doivent être plus que sereins.