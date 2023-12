RUGBY. La Stratégie audacieuse de Limoges : Recrutement Haut de Gamme pour Remonter au Classement

Limoges, club de Nationale 2, continue son gros recrutement. Après Noa Nakaitaci, Paula Ngauamo et James Hart débarquent aussi à l'USAL !

TRANSFERT. L’énorme coup de Limoges (Nat 2), qui signe un Tricolore aux 15 sélections et 54 essais en Top 14Si Limoges n'est pas au mieux en championnat avec une 11e place au sein de la poule 1 de la Nationale 2. Mais l'USAL n'en reste pas moins ambitieux pour l'avenir. La semaine passée, c'est l’ancien ailier du XV de France, Clermont et du LOU Noa Nakaitaci qui signait.

Deux jours plus tard, la formation de Nationale annonçait aussi l'arrivée de Paula Ngauamo. L'international tongien, passé par Oyonnax, le Stade Montois, Agen et plus récemment à Castres avec qui il a atteint la finale du Top 14 en 2022.

A 33 ans, le talonneur polyvalent a participé à la récente Coupe du monde en France. Sélectionnés à 31 reprises, il compte trois mondiaux à son actif. Il était titulaire lors des quatre matchs des Tonga face à l'Irlande, l'Ecosse, la Roumanie et l'Afrique du Sud.

Un renfort de poids et d'expérience pour Limoges. Mais ce n'est pas tout ! Cette semaine, c'est un demi de mêlée passé par Toulouse, le BO, l'UBB, Grenoble ou encore le Munster qui a rejoint les rangs limougeauds : James Hart.

''Joueur très complet doté d’un excellent jeu au pied et réputé pour son excellente qualité de passe, il fut un élément clef lors de la montée du Biarritz Olympique en Top 14; l'USAL pourra compter sur lui pour construire son projet sportif !"

Une bonne pioche même si le franco-irlandais n'a joué que trois matchs avec Mont-de-Marsan en 2022/2023. Victime d'une péricardite, il n'avait ensuite pas trouvé le bon équilibre entre sa vie professionnel et personnelle.

Pour rappel, c'est l'ancien international italien Mirco Bergamasco qui est à la tête de l'équipe. Il avait débarqué au printemps pour deux saisons avec l'objectif de maintenir le club à cet échelon. Avec un tel recrutement, l'USAL va-t-elle ensuite viser plus haut ? Il va d'abord falloir terminer la saison. Pour rappel, les deux derniers de chaque poule seront relégués en Fédérale 1. Il est donc important pour Limoges de remonter au classement.