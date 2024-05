RUGBY. La Rochelle vient à bout de Toulouse et Montpellier sombre contre le LOU, nos pronostics du week-end en Top 14

Pour cette 27ᵉ journée de Top 14, les affiches sont alléchantes et les scénarios promettent encore d'être dingues. Voici les pronostics de la rédaction.

C'est une des affiches de cette 25ᵉ journée qui a des airs de phases finales ! Le Racing 92, sixième, reçoit au stade Abé Deschamps d'Auxerre la Section Paloise qui est septième. Les Palois ne comptent qu'un point de retard sur les Franciliens, et sont en quête d'une qualification en phase finale du Top 14.

Pour le Racing, ce match est l'occasion de sceller leur sort pour la fin de la saison, avant de se déplacer à La Rochelle. Lors de la dernière réception à Auxerre, les coéquipiers de Camille Chat avaient perdu 28-37 face à Bayonne, en prenant un carton rouge tôt dans le match.

Cette fois, ces derniers auront pris leurs précautions, et nous nous attendons à une partie très engagée. Néanmoins, le Racing 92 au complet présente des atouts de taille, et semble supérieur. Nous pensons que les locaux vont l'emporter, avec un point de bonus défensif pour Pau.

Castres vs Paris

À l'instar de Pau, Clermont ou même Perpignan, Castres est encore dans le coup à deux journées de la fin, avec seulement trois unités de retard sur le Racing 92. En face, Paris est second du Top 14, mais pourrait faire tourner son effectif en vue de la dernière réception contre Toulon.

À domicile, les Tarnais restent une valeur sûre, et auront à cœur de rattraper les points laissés en route sur la pelouse d'Oyonnax. À la maison, Castres devrait réussir à battre le Stade Français, qui a pris plus de 40 points lors des deux derniers déplacements. Pronostic : victoire du CO, aucun bonus des deux côtés.

Montpellier vs Lyon

Duel de bas de classement entre deux équipes habituées à jouer des coudes lors de la course aux phases finales. Pour Montpellier, la saison est loin d'être finie, car les Cistes sont assurés de jouer un access-match face à une écurie de Pro D2. Pour Lyon, cette sortie pourrait être l'occasion de gagner le premier match de l'année à l'extérieur.

Avec une échéance si importante dans trois semaines, nous ne pensons pas que le staff de Montpellier va aligner ses meilleurs soldats, par risque de blessure. Ainsi, le LOU pourrait réussir à battre Montpellier, qui est sur une série de sept défaites consécutives. Nous parions une victoire des visiteurs, bonus défensif pour les locaux.

Oyonnax vs Bayonne

Match sans réels enjeux entre Oyonnax, qui est la lanterne rouge du Top 14, et l'Aviron Bayonnais, qui est onzième du championnat. Les Basques sont maintenus dans l'élite, mais sont aussi trop loin pour jouer la sixième place.

Ainsi, nous nous attendons à un match débridé entre les deux formations, mais nous pensons que les locaux peuvent venir à bout de Bayonne. Ces derniers ont récemment battu Castres, et proposent un jeu très ouvert. Bayonne pourrait donc laisser passer cette rencontre, et se focaliser sur la réception du CO la semaine prochaine. Pronostic : victoire d'Oyonnax, avec un bonus défensif pour Bayonne.

Perpignan vs Bordeaux

C'est l'une des plus belles affiches de cette 25ᵉ journée de Top 14 entre Perpignan et Bordeaux. L'USAP est neuvième du Top 14, mais n'est pas encore enterré. Avec 54 points, les Catalans sont en embuscade et pourraient créer la surprise en cas de victoire ce week-end et la semaine prochaine.

Pour Bordeaux, l'objectif est de conserver cette troisième place, synonyme de réception du quart de finale de Top 14. Néanmoins, à l'extérieur, les Girondins n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers déplacements. En plus de cela, Perpignan sera encouragé par le seizième homme, qui aura un rôle majeur à jouer. Nous partons sur une belle victoire de Perpignan, sans point de bonus des deux cotés.

Toulon vs Clermont

Affiche au parfum de phase finale entre le RCT et l'ASM, et même aux allures de finales de Top 14 et de Champions Cup ! Le RCT, qui est quatrième avec 63 points, reçoit Clermont qui espère encore se qualifier. Toulon est en forme, avec cinq victoires sur les six dernières rencontres.

Clermont également avec deux victoires de suite, dont une sur la pelouse de Perpignan. Les hommes de Christophe Urios seront déterminés à aller chercher un résultat, et le pack auvergnat pourrait faire la différence. Pour Toulon, cette rencontre pourrait être un match piège, et nous pensons l'ASM en mesure d'inquiéter le RCT sur les fondamentaux.

Nous pensons aussi que la surprise de cette 25ᵉ journée sera une victoire de Clermont hors de ses bases, avec un point de bonus défensif pour les hommes de Pierre Mignoni.

Toulouse vs La Rochelle

Rebelote, nouvelle partie entre les meilleurs ennemis du Top 14 de ces dernières saisons. Malheureusement pour cette fois, ces derniers ne se battront pas à armes égales, car si La Rochelle va mettre la grosse équipe, Toulouse devrait faire tourner son effectif. Après la victoire historique en Champions Cup, Mola devrait mettre au repos les cadres, tandis que La Rochelle chercher une victoire face au leader.

Les Maritimes sont cinquièmes, et pourraient prendre une option sur la troisième place en cas de succès. Ces derniers auront une composition digne des phases finales, et face à la jeunesse toulousaine, nous pensons que cela fera la différence. Victoire des visiteurs dans la ville rose, avec un point de bonus défensif pour Toulouse.

