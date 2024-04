RUGBY. La Rochelle. Danty et Alldritt en manque de rythme, Hastoy dans le dur, les leaders attendus au Leinster

La Rochelle se prépare pour un affrontement épique à Dublin contre le Leinster en quarts de finale de la Champions Cup. Une revanche attendue qui promet.

Qualifiée en quart de finale de la Champions Cup, la Rochelle revient de loin. L'aventure n'en sera que plus belle si les Maritimes se hissent une fois de plus au sommet de l'Europe. Néanmoins, cela passe par un match relevé à Dublin face au Leinster.

Les Rochelais savent qu'ils peuvent les battre, en particulier chez eux. Ils y sont parvenus l'an passé en finale alors même qu'ils étaient largement dominés dans le premier acte. On peut imaginer que les Irlandais ne feront pas les mêmes erreurs. Et ce, même si les deux premiers revers ne leur ont pas permis de trouver la solution. CHAMPIONS CUP. La Rochelle doit-elle redouter le Dupont irlandais avant le choc face au Leinster ?Cependant, ce choc à l'Aviva aura sans doute une saveur différente cette année. Si le Leinster a roulé sur tous ses adversaires sans sourciller, la Rochelle reste un succès étriqué en 8e face aux Stormers. Elle a été dominée deux fois lors de la phase de poules, notamment par son futur adversaire.

Peut-on parler d'avantage psychologique côté irlandais ? Il y a en tout cas de la revanche dans l'air dans les rangs maritimes. Le Stade Rochelais veut non seulement rendre la monnaie de sa pièce au Leinster. Mais aussi rester en course pour un troisième sacre consécutif. Ce qui serait historique. CHAMPIONS CUP. Louis Penverne, le titan français de 21 ans que La Rochelle n’attendait pas si tôtNéanmoins, il va falloir que le double champion en titre élève son niveau de jeu d'un point de vue collectif et individuel. Au sortir de la victoire au forceps en Afrique du Sud, Ronan O'Gara, s'exprimant via Sud-Ouest, était lucide quant à la performance de ses ouailles. "C’est un après-midi de réflexion pour moi, sur l’équipe que j’ai choisie. Jonathan (Danty) manque un peu de rythme, « UJ » (Seuteni) n’était pas à son niveau. Antoine (Hastoy) est un peu dans le dur. Heureusement, Dillyn (Leyds) et Jack (Nowell) étaient bien, Brice de temps en temps."

Si la Rochelle veut border une 3e étoile sur son maillot, tous les leaders doivent répondre présent au même moment. Si "Tawera a été énorme, encore une fois exceptionnel", le technicien irlandais estime que Grégory Alldritt "a encore besoin d’un peu de rythme". Mais son leadership est indispensable au Stade Rochelais. RUGBY. CHAMPIONS CUP. Le Leinster en alerte : incertitudes et blessures avant le choc contre La RochelleTout comme la présence de Will Skelton sur le pré, et ce, même si lui aussi n'est pas encore son meilleur niveau. "On a besoin de plus d’alertes cette semaine." L'avantage d'affronter une nouvelle fois le Leinster, c'est que le Stade Rochelais sait très bien à quoi s'attendre et ce qu'il faut faire pour l'emporter.

Le jeu des Irlandais n'a pas beaucoup évolué depuis des années. S'il y a des incertitudes dans les rangs de la province celtique, les joueurs qui la composent sont bien connus du Stade Rochelais. Le combat va être rude. Surtout, il va durer de la première à la dernière seconde. Un match digne d'une rencontre internationale avec des Tricolores qui voudront aussi prendre leur revanche par rapport à ce match manqué à Marseille en ouverture du 6 Nations.