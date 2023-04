RUGBY. La Rochelle avec Hastoy et Seuteni, mais sans Tanga et Danty face à l'ASM

À presque une semaine d'une nouvelle demi-finale de Champions Cup, le staff de La Rochelle fait souffler ses cadres, mais affiche une équipe très compétitive pour recevoir Clermont.

Une équipe en pleine rotation

La Rochelle est une des équipes les plus complètes du Top 14, et possède une profondeur d'effectif conséquente, ce qui permet au club de pouvoir faire tourner. Avant une demi-finale décisive face aux Anglais d'Exeter, le staff de Ronan O'Gara a opté pour des choix forts, mais logiques. De plus, des joueurs comme Danty ou bien Skelton ne seront pas présents pour cette rencontre, en raison d'une blessure à la cheville et d'une commotion, respectivement. Ensuite, Yoann Tanga sera quant à lui en congé, et Pierre Bourgarit continue de soigner ses adducteurs. À noter également, le retour de Dulin, Kerr-Barlow et Dillane qui avaient été mis au repos face à Bayonne, ainsi que de Pierre Boudehent qui revient d'une blessure aux ischios. Mathias Haddad s'est blessé à la cheville face à Bayonne, et sera indisponible pour plusieurs matchs.

La Rochelle 1 R.Wardi 2 Q.Lespiaucq 3 J.Sclavi 4 T.Lavault 5 R.Picquette 6 R.Bourdeau 8 K.Hatherell 7 P.Boudehent 9 J.Lebail 10 A.Hastoy 11 D.Leyds 12 J.Favre 13 U.Seuteni 14 T.Thomas 15 B.Dulin 16 S.Idoumi 17 H.Thompson-Stringer 18 U.Dillane 19 G.Alldritt



20 L.Botia 21 T.Kerr-Barlow 22 H.Reus 23 U.Atonio

Clermont en quête de succès