RUGBY. La reconversion totalement insolite de cet international écossais va vous surprendre !

Il n'y a pas d'âge pour croire en ses rêves d'enfant ! En effet, c'est ce que nous prouve l'histoire de Stuart McInally, qui quitte le rugby professionnel pour sa passion.

Une fin de carrière annoncée !

Après 14 ans de bons et loyaux services, Stuart McInally a décidé de mettre un terme à sa carrière, afin de se consacrer à son autre passion. Le joueur de 32 ans a expliqué son choix sur son compte Instagram, et nous a fait part de son rêve de devenir pilote de ligne ! Le grand gaillard de 1m90 comptabilise 48 sélections avec l'Écosse, et aurait pu faire encore quelques saisons supplémentaires sous le maillot d'Édimbourg. Cependant, Stuart McInally a d'autres projets qui semblent l'animer plus que le rugby, ce qui n'est forcément pas commun. Dans une vidéo communiquée sur les réseaux sociaux, ce dernier lâche : "J'ai toujours voulu être pilote. Vous voyez ce petit garçon à l'aéroport, la main sur la fenêtre, à regarder les avions décoller et atterrir ? C'était moi." De plus, McInally possède une licence de pilote, et pratique cette passion à Édimbourg depuis plusieurs années, club qu'il n'a quitté que quelques mois pour aller en prêt à Bristol. Au total, il aura disputé quatre Tournois des 6 Nations, ainsi que la Coupe du monde 2019 au Japon. Sa vidéo d'au revoir se termine par des mots doux pour le monde du rugby, qu'il quitte après de belles batailles : "J'ai souvent pensé que le rugby s'était interposé entre moi et mon rêve de devenir pilote de ligne. La vérité, c'est que c'était le plus beau des obstacles (...). C'est le bon moment pour moi d'arrêter et, en novembre, je vais poursuivre mon rêve d'enfant. Le petit garçon en moi, toujours la main sur la fenêtre et en train de regarder les avions, est vraiment excité par ce nouveau chapitre."