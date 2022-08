RUGBY. ‘‘La France avait besoin d’être constante et disciplinée, c’est ce qu’elle a fait’’

Dans une interview accordée à CarMag, l’entraîneur du jeu au pied du XV de France, Vlok Cilliers, a raconté ce qui a permis aux Bleus de changer de dimension.

Ce jeudi 25 août, Vlok Cilliers, coach du jeu au pied de l'équipe de France était présent dans l'émission sud-africaine CarMag. Si l'émission se concentre initialement sur les intérieurs cuirs, c'est bien celui du ballon ovale qui a été le centre des discussions cette fois-ci. S'il évoque les différentes étapes de sa carrière aux quatre coins du globe dans un premier temps, il termine son entretien par une analyse de sa fonction actuelle. Ainsi, il décrit les efforts faits par le staff et n'hésite pas à louer le travail de Fabien Galthié. Questionné sur les raisons de la qualité actuelle du XV de France, il rétorque : "Fabien Galthié est un homme incroyable et un manager formidable. Mais tout d'abord, en France, il y a beaucoup de joueurs très talentueux et ça, c'est la base de la réussite. Si tu n'as pas de bons joueurs, tout sera plus compliqué. Ensuite, là où le staff a fait un gros travail, c'est sur la création d'un lien entre les joueurs et sur la capacité à manager toutes ces qualités."



Ensuite, il évoque le changement de statut de l’équipe de France. Il explique notamment qu’auparavant la France était “terriblement inconstante”. Sans que les joueurs de qualités manquent, Vlok Cilliers affirme que les Bleus étaient capables de “gagner contre les All Blacks, puis perdre contre les Tonga la semaine suivante.” Il rajoute ensuite : "La France avait besoin d’être constante et disciplinée, c’est ce qu’elle a fait." En décrivant cela, l’entraîneur du jeu au pied mets le doigt là où le rugby français a eu mal durant des années. Mais en parallèle, il évoque aussi ce qui peut s’apparenter à une spirale positive. En effet, le Sud-Africain raconte que lorsque la France gagne régulièrement, c’est tout un peuple qui soutient sa formation aux couleurs bleu-blanc-rouge. Il raconte notamment les sentiments qui l’ont traversé avant d’affronter les All Blacks en novembre dernier, puis l’Angleterre au Tournoi des Six Nations :

C’était marrant, car la semaine avant d’affronter les All Blacks, tout le monde était derrière l’équipe. Il y avait une atmosphère incroyable. Que cela soit les joueurs, le staff, le public ou les médias, tout le monde encourageait l’équipe. On pouvait dire aux joueurs qu’ils avaient des gens derrière eux, quelque chose en lequel ils pouvaient croire. De la même manière, le Tournoi des Six Nations cette année était important pour nous, on avait besoin de le gagner avant la Coupe du monde. Quand on a joué l’Angleterre, c’était encore une fois incroyable. L’atmosphère était là, tout le pays était prêt à voir la France remporter son premier titre en dix ans. À ce moment-là, j’ai vu ce que ça représentait pour tous ces gens.”