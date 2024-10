RUGBY. La force de la nature Abraham Papali’i fait un choix fort pour sa carrière en Top 14

Abraham Papali’i prolonge jusqu’en 2027 ! Arrivé au CO en 2023, le troisième ligne néo-zélandais s'est rapidement imposé. Sa fidélité à Castres est une bonne nouvelle pour le club.

Le troisième ligne néo-zélandais Abraham Papali’i continue l’aventure avec le Castres Olympique. Arrivé en 2023, le colosse de 125 kg, véritable force de la nature, s’est engagé jusqu’en 2027.

Une belle preuve de confiance pour ce joueur qui, en seulement une saison, est devenu une pièce incontournable de la formation castraise. Papali’i, 31 ans, s’est rapidement imposé dans l’effectif du CO.

TOP 14. Abraham, le Papa(li’i) du CO qui mit Toulouse au supplice grâce à ses 125kgAvec 27 matchs à son actif l’année dernière, et déjà quatre titularisations en cinq journées cette saison, le Néo-Zélandais impressionne. Sa puissance et son impact sur le terrain en ont fait un titulaire indiscutable. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : deux essais déjà cette année, pour un joueur qui ne cesse de s’affirmer.

« Je suis reconnaissant et heureux de continuer l’aventure avec Castres », a confié Abraham. Il a tenu à remercier sa famille et les supporters castrais. « Merci à ma belle épouse de m’avoir toujours soutenu. Nous sommes heureux à Castres. Les supporters ici sont tellement spéciaux. »

Son intégration à Castres a été rapide, et Papali’i se sent chez lui au CO. « J’apprécie l’ambiance de l’équipe. Nous avons un super groupe ambitieux et valeureux. » Ces mots montrent combien il est en phase avec les valeurs de la ville et du club.

Le staff castrais se réjouit de pouvoir compter sur lui pour les années à venir. Papali’i apporte son expérience, mais surtout un vrai supplément d’âme à ce groupe. Avec ce prolongement, Castres mise sur la continuité et l’intensité pour les saisons à venir.

Le CO tient donc là un élément solide pour aller plus loin en Top 14, et les supporters castrais peuvent déjà se réjouir de voir leur guerrier continuer à porter fièrement les couleurs du club.