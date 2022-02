RUGBY. La finale du Top 14 avancée, l'Access match programmé un dimanche

La Ligue nationale de rugby a annoncé dans un communiqué que la date de la finale du Top 14 2021/2022 est avancée. Elle devait se tenir le weekend du 25/26 juin 2022.

Le mois de juin sera intense pour les équipes de Top 14 qualifiées pour les phases finales. La dernière journée de la phase régulière aura lieu le 4. Dès le week-end suivant, samedi 11 juin à 21h05 (CANAL+) et dimanche 12 juin à 21h05 (CANAL+), les barrages s'affronteront pour une place en demie. Le dernier carré sera sur le pont le vendredi 17 juin à 21h05 (CANAL+) et le samedi 18 juin à 21h05 (CANAL+). Nul doute que la semaine de repos supplémentaire dont bénéficieront les clubs qualifiés automatiquement pour les demi-finales sera la bienvenue. Car il se passera moins d'une semaine entre la deuxième demie et la finale. Initialement programmée le weekend du 25/26 juin 2022, elle aura finalement lieu le vendredi 24 juin à 20h45 (CANAL+ et FRANCE 2). En effet, des travaux sont programmés sur la ligne de RER qui dessert le Stade de France. Ceux-ci ne peuvent être décalés. C'est donc au rugby de s'adapter.

