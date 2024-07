RUGBY. La composition expérimentale du XV de France pour affronter l'Uruguay

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a dévoilé la composition de l'équipe pour le deuxième test estival face à l'Uruguay.

C'est un contexte très lourd que le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a dévoilé la composition de l'équipe pour le deuxième test estival face à l'Uruguay. Ce mercredi, les Tricolores qui affrontent Los Teros ne sont pas ceux qui étaient sur le pré samedi dernier.

Pour rappel, Melvyn Jaminet a été exclu du groupe suite à ses propos à caractères raciste. Tandis qu'Oscar Jégou et Hugo Auradou font face à des accusations d'agressions sexuelles.

Des absences qui vont obliger le staff à faire des ajustements. En particulier pour le troisième et dernier test face aux Pumas. Mais l'encadrement avait déjà anticipé la composition pour le second avec groupe bien défini.

C'est une équipe "développement" qui jouera à Montevideo. On retrouve notamment les Lyonnais Couilloud et Berdeu à la charnière. Une paire inexpérimentée mais pas dénuée de talent.

Idem derrière avec Jurand, Darricarère ou encore Favre et Dubois. De jeunes éléments qui ont l'occasion de se montrer face à une nation qui avait posé des vrais problèmes au XV de France lors de la phase de poules de la Coupe du monde.

Devant, Beria, Baubigny et Laclayat devront répondre présent dans l'exercice de la mêlée. Un domaine où les Tricolores ont été très performants lors du match de Mendoza face aux Argentins.

Ils seront épaulés par Azagoh et Vanverberghe dans la cage. Derrière eux, Galthié et ses adjoints ont opté pour une troisième ligne composée de Tixeront, Diallo et Briatte.