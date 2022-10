RUGBY. La belle bourde de la fédération néo-zélandaise provoque l'indignation

La NZRU a déclenché la colère du pays en programmant le quart de finale des Black Ferns, samedi, en même temps que le match des All Blacks face au Japon.

Samedi, à 18h50 heure NZ, les All Blacks entameront leur tournée d'automne par un test au Japon, où beaucoup de joueurs seront notamment essayés par Foster et son staff. Va-t-on vous parler de ce XV expérimental concocté pour l'occasion ? Là n'est pas le sujet. Car fait étrange : ceux qui suivent avec attention la coupe du monde féminine auront peut-être remarqué que 40 minutes plus tard, soit à 19h30 en Nouvelle-Zélande, sera donné le coup d'envoi du quart de finale entre les Blacks Ferns et les Galloises, à Whangarei.

France/Fidji. Vous avez fait la grasse mat' ? Séance de rattrapage avec le meilleur de Twitter

Simple couac ou réelle intention de nuire ? Tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit simplement d'un oubli, mais un oubli qui fait tâche. Et que dans le sens inverse, la fédération néo-zélandaise n'aurait jamais fait preuve d'autant de légèreté à l'égard des All Blacks lors d'une coupe du monde organisée au pays des Maoris, par exemple. De nombreuses personnalités ont d'ailleurs fait part de leur indignation sur les réseaux sociaux, sur place. "Ce faux pas dans la programmation est un nouvel exemple qui vient contredire les engagements que le rugby féminin serait désormais considéré comme une partie importante du paysage rugby dans ce pays", a commenté le New Zealand Herald, par exemple. Pour rappel, les Françaises joueront elles leur quart de finale face à l'Italie le même jour à 5h30, heure françaises...