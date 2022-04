RUGBY. Kolbe à l'ouverture avec les Sud-Africains ? Loin d'être une mauvaise idée pour son sélectionneur !

Lors d'une conférence de presse accordée aux journalistes sud-africains, le sélectionneur des Springboks Jacques Nienaber est revenu sur la possibilité de voir Cheslin Kolbe évoluer en 10.

Lors de la prochaine tournée estivale, les Boks risquent de rencontrer quelques problèmes au poste de demi d'ouverture. En effet, Johan Goosen n'arrive pas à se débarrasser d'une blessure au genou, tandis qu'Handre Pollard et Elton Jantjies devraient également être indisponibles. Dans des propos relayés par SA Rugby Mag, le sélectionneur Jacques Nienaber a fait part de ses hésitations concernant le poste. Si ce dernier a évoqué Frans Steyn et Damian Willemse, il émet tout de même quelques réserves, ces deux joueurs ayant évolué principalement au poste de centre. Alors, qui pour mener l'attaque des Springboks cet été ? Si la réponse était... Cheslin Kolbe !

VIDEO. Des appuis de feu et du tonnerre dans les pattes, voici le meilleur de Cheslin KolbeAvec ses deux (seules) rencontres disputées au poste d'ouvreur face à La Rochelle et au Racing, le Toulonnais a visiblement tapé dans l'œil de Nienaber. Selon lui, Kolbe est une option sérieuse en vue de la tournée d'été : "Kolbe peut jouer 10 (...) Cheslin a fait d'excellentes performances avec Toulouse, l'année dernière, avant de rejoindre Toulon. Il a déjà joué ouvreur à Toulouse". Un constat qui, même s'il s'appuie sur peu de matchs, s'avère exact. D'autant que l'ancien joueur du Stade Toulousain nous a également montré qu'il possède un excellent jeu au pied ! En témoigne son drop en finale de Top 14 face à La Rochelle, ou encore sa pénalité de 50 mètres face au Racing 92 il y a deux ans. À voir donc si le sélectionneur sud-africain va au bout de son idée, et décide d'aligner l'ailier aux 18 sélections à ce poste.

Top 14. VIDÉO. Double chistera, tchik-tchak de Kolbe, l'action de classe de Toulon contre l'USAP