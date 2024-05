RUGBY. Joueur le plus utilisé de Pro D2, le capitaine courage de Grenoble peut-il rentrer dans l'histoire ?

Cette saison, Grenoble a rattrapé un retard conséquent de points, jusqu'à s'offrir une demi-finale à Aix. Dans ses rangs, un joueur indispensable à la longévité surprenante.

Les saisons de rugby en France sont à rallonge, ce n'est un secret pour personne. Si certains pensent que la Pro D2 est moins chargée que le Top 14, car la Coupe d'Europe n'est pas présente, ils se trompent.

Avec 16 équipes présentes dans le championnat, la seconde division du rugby français compte 30 journées, sans compter les barrages, puis les demi-finales, la finale et l'access-match.

A Grenoble, un certain Steeve Blanc-Mappaz n'a pas raté une seule rencontre depuis le début de saison, que ce soit durant la phase régulière ou en phase finale. Le capitaine courage a ainsi joué 31 matchs, dont 30 dans la peau d'un titulaire.

Ce dernier est le seul joueur du championnat à avoir réalisé cet exploit, et son temps de jeu total s'élève à 2 360 minutes, un record également ! Blanc-Mappaz n'a eu que la première mi-temps face à Biarritz comme remplaçant, mais a tout de même joué 39 minutes dans le match.

Joueur exemplaire, combattant hors pair et leader naturel, le troisième ligne n'a reçu qu'un seul carton jaune cette saison. En plus de cela, il est aussi généreux en attaque qu'en défense, et a d'ailleurs planté 9 essais.

En comparaison, Adrien Lapegue est le deuxième joueur avec le plus de temps de jeu en Pro D2 (2 244), mais ce dernier a joué 29 matchs pour 28 titularisations. Mathis Ferté est aussi sur le podium (2 130), mais a pris part à autant de rencontres pour 27 titularisations. Le Briviste Retief Marais rejoint Blanc-Mappaz dans le cercle très fermé des joueurs qui ont fait 30 matchs ou plus, mais il n'a débuté que 23 d'entre eux.

Face à Provence Rugby, le troisième ligne sera de nouveau titulaire, et pourrait entrer un peu plus dans l'histoire de ce championnat. En plus de cela, imaginons que Grenoble gagne la demi-finale, mais perde la finale. Blanc-Mappaz pourrait ainsi finir la saison avec 34 matchs dans les jambes.

Lors de la saison 2017/2018, Uini Atonio avait réussi à finir l'année avec 34 matchs au compteur, entre ceux en Top 14, en Champions Cup mais aussi en équipe de France. Ce dernier n'avait "que" 1 859 minutes.

Enfin, nous sommes allés chercher dans nos archives et lors de la saison 2016/2017, un certain Antoine Dupont avait participé à 35 matchs ! Cependant, âgé de 20 ans à l'époque, ce dernier n'avait joué que 1 234 minutes.

Suivant le parcours de Steeve Blanc-Mappaz cette saison, le guerrier des Alpes pourrait définitivement inscrire son nom dans le rugby professionnel en France. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.

RUGBY. Top 14. Pourquoi le Stade Toulousain est dans une situation plus confortable qu'en 2021 ?