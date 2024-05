RUGBY. Intouchable en Champions Cup, Peato Mauvaka promet ''une guerre des étoiles'' pour la finale

Cette saison, Peato Mauvaka est le talonneur numéro un du Stade Toulousain, bien qu'il n'y ait pas de hiérarchie à proprement parler. Ce dernier affiche toute sa motivation avant la finale de Champions Cup.

Une place de titulaire

Comme pour bon nombre de postes, le staff du Stade Toulousain a des problèmes de riches, qui faire jouer au talon ? Il est vrai qu'entre Peato Mauvaka et Julien Marchand, le choix est rude, et les deux joueurs se tirent la bourre. Remplaçant de luxe ces dernières saisons, Mauvaka a franchi un cap cette saison, et enchaîne les titularisations.

Face au Leinster ce samedi, ce dernier devrait naturellement commencer la rencontre, et tenter d'augmenter son total d'essais dans la compétition. En six titularisations, Mauvaka a planté cinq fois, et affiche le même nombre d'essais que Dupont ou Lebel.

Le Toulousain revient sur ces derniers mois : "Après la Coupe du monde, quand je venais de passer deux ou trois mois à ne jouer que des grands matchs, j’attendais avec impatience de retrouver ce haut niveau. Le Top 14, c’est un autre défi mais les premières rencontres n’étaient pas géniales en revenant du Mondial. Et en abordant cette Champions Cup, donc en passant au cap au-dessus, l’équipe s’est mise au niveau de la compétition. C’est ce qui nous a permis de retrouver notre rugby. C’était vrai pour moi aussi." (Midi Olympique)

Si le Top 14 demande des guerres chaque week-end, et de l'intensité physique sur toutes les pelouses, Mauvaka juge la Champions Cup plus joueuse, et ceci lui convient : "Oui, cela oblige à courir et à se déplacer davantage. C’est ce que j’aime dans le rugby. Rester dans un jeu fermé, où tu ne bouges pas, où tu ne proposes pas, où tu attends que le ballon arrive, ce n’est pas vraiment fait pour moi. En Champions Cup, si tu veux aller en finale et espérer gagner la compétition, tu dois te dépenser dix fois plus."

Celui qui compte 31 sélections avec les Bleus est aussi revenu sur la concurrence avec Julien Marchand, qu'il côtoie également en équipe de France : "Ce n’est pas un choix par défaut. Avec Julien (Marchand), Ugo (Mola) nous a dit : « C’est celui qui est le plus en forme qui commence. » En Champions Cup, on a affronté des équipes qui se déplaçaient beaucoup et contre qui il fallait pratiquer un rugby ouvert. C’était parfait pour mon jeu."

Une histoire d'héritage

Avec cinq titres de champion d'Europe, le Stade Toulousain a soulevé une fois de plus le trophée que la province irlandaise du Leinster. Pour Mauvaka, cette avance doit être conservée, absolument : "On veut laisser notre club au-dessus. Surtout après les trois défaites en demi-finale contre cette équipe. À chaque fois, on a ramassé… Je le répète, j’ai vraiment hâte d’être à samedi et de jouer les premières minutes du match pour que nos adversaires comprennent qu’on n’est plus les mêmes."

Bien que Toulouse reste sur quatre revers de suite face au Leinster, le talonneur du XV de France connaît les clés du match pour l'emporter : "Ces dernières années, on essayait trop d’adapter notre jeu par rapport à leur rugby. On n’a pas su produire le nôtre, on a trop cherché à les contrer plutôt que de jouer comme on sait le faire."

À titre personnel, Mauvaka n'a plus disputé de finale européenne depuis 2021, et cette fois-ci, il compte bien marquer le coup : "Je suis hyper content de revivre une finale, comme ce fut le cas en 2021. C’était ma première et la seule jusque-là dans cette compétition. On l’avait gagnée, donc c’est un sacré souvenir. Je compte bien que ce soit le même dénouement samedi…"

