RUGBY. PREMIERSHIP. Fin de carrière pour ce joueur emblématique des Saracens

À la fin de la saison, Sean Maitland, ailier des Saracens et de l'Écosse, prendra sa retraite. Retour sur une carrière marquée par des succès retentissants.

L’ancien ailier écossais Sean Maitland a annoncé qu’il raccrocherait les crampons à la fin de la saison, mettant ainsi un terme à une carrière impressionnante qui a marqué le rugby tant au niveau national qu’international. Maitland, aujourd’hui âgé de 35 ans, a été une figure clé pour les Saracens et l’équipe d’Écosse.

Originaire de Nouvelle-Zélande, Sean Maitland a fait ses débuts à Canterbury à seulement 17 ans, avant de rejoindre les Crusaders à 19 ans. Il a représenté la Nouvelle-Zélande dans les catégories des moins de 19 ans et moins de 20 ans, ainsi que les Maori All Blacks, avant de prendre la direction de l’hémisphère nord en 2012.

Son arrivée aux Glasgow Warriors a été le prélude d’une carrière internationale brillante avec des débuts en Écosse en 2013. Maitland a rapidement laissé sa marque sur la scène internationale.

Sélectionné 53 fois pour l’Écosse, il a participé aux Coupes du monde de rugby de 2015 et 2019 et a été membre de la tournée victorieuse des Lions britanniques et irlandais en Australie en 2013. Sa vitesse et son agilité ont fait de lui un atout précieux pour chaque équipe qu’il a représentée.

En 2016, Maitland a rejoint les Saracens après un passage chez les London Irish. Au cours de ses huit années avec les Sarries, il a disputé 147 matchs, remportant trois titres de Premiership et deux couronnes européennes. Son essai crucial lors de la finale européenne de 2019 contre le Leinster restera dans les mémoires comme l’un des moments forts de sa carrière, contribuant à la victoire des Sarries à St James' Park.

Le directeur du rugby des Saracens, Mark McCall, a rendu hommage à Maitland, saluant son influence et son esprit d’équipe. « Sean est loyal, humble, amusant et a été essentiel pour promouvoir nos valeurs. Il est respecté de tous et nous manquera énormément », a déclaré McCall. Maitland, quant à lui, a exprimé sa gratitude envers le club et ses supporters, déclarant : « Les Saracens sont un endroit spécial et je chérirai toujours ces moments. »

Alors que la saison touche à sa fin, Maitland, qui a joué 15 matchs cette saison dont 12 comme titulaire, a encore une chance de conclure sa carrière en beauté avec un autre titre de Premiership. Les Sarries affronteront les Saints vendredi prochain dans le cadre des demi-finales du championnat.