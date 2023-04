RUGBY. INSOLITE. ''Nu comme un ver'', un ancien joueur du Stade Toulousain empêche une tentative de cambriolage

La Dépêche nous apprend que l'ancien joueur du Stade Toulousain et du XV de France Cédric Soulette a passé une nuit particulièrement agitée.

Fédérale 2 : l'ancien international Cédric Soulette va donner un coup de main à NègrepelisseCe vendredi, La Dépêche nous apprend que l'ancien joueur du Stade Toulousain et du XV de France Cédric Soulette a passé une nuit particulièrement agitée. "Bon ben voilà, 2h50 du matin j'entends un bruit curieux, je contourne volontairement ma maison, sortant nu comme un ver pour arriver côté porte d'entrée, je m'approche du barbecue et la face à face avec un grand gaillard, bien plus grand que moi", raconte celui qui a été pilier dans une première vue. Selon ce dernier, l'homme semblait plus grand que lui mais il ne s'est pas laissé impressionner. Et ce, alors qu'il lui aurait dit de le laisser partir, avec son propre vélo. Soulette raconte alors avoir saisi sa "perche pour tailler et scier les branches qui etait juste posée à droite" avant de le poursuivre, toujours dans le plus simple appareil.



Il prend alors ses jambes à son cou, embarquant mon vélo, moi qui le poursuis, lui mettant tout le long des coups dans sa fuite ou il finira 30 mètres après, freiné par l'entrouverture du portail qu'il n'aura pas suffisamment forcée.

L'invité surprise finira par lâcher son vélo selon ses dires après "trois frappes de plus" avant de prendre la fuite. Selon le média local, deux cambrioleurs ont été arrêtés par la suite. L'ancien rugbyman raconte que les forces de l'ordre auraient reçu une cinquantaine d'appels dans la soirée "sur le mode "victimes de voleurs opportunistes", je ne souhaite à personne une situation pareille, vraiment à personne, moment terriblement traumatisant. Pas de chance pour celui qui aura reçu chez moi quelques plaies et égratignures..., malheureusement, je crois bien qu'il ne sera pas le dernier." La Dépêche précise que pour l'heure, aucun lien n'aurait été fait entre les arrestations et la visite nocturne dont a été victime l'ancien joueur du Stade Toulousain.