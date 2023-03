RUGBY. INSOLITE. 190-0, oui vous ne rêvez pas, c'est le score RECORD de ce match amateur !

Whaou ! Ce week-end, un record historique a eu lieu en Angleterre, où l'équipe de Blackburn a battu très (très) lourdement Kirkby Londale, dans le championnat de Régional 1 du nord-ouest.

Record historique !

Des déculottées dans le rugby, il y en a eu, mais des si sévères, rarement ! Lors d'un match de Régional 1 dans le championnat nord-ouest, opposant l'équipe de Blackburn à celle de Kirkby Londale, l'écart de niveau a été bien trop important, et les locaux ont inscrit 190 points de plus que leur adversaire ! En quelques chiffres, il y a eu 30 essais à 0, le deuxième ligne de l'équipe a marqué 6 essais, tandis qu'un remplaçant en a marqué 5, et que 3 autres joueurs ont inscrit un triplé ! De plus, le buteur maison a transformé 12 essais, et son remplaçant au poste a réussi 8 tentatives face aux perches. Au total, 14 joueurs différents ont pu marquer au moins un essai, qui était inscrit en moyenne toutes les 3 minutes ! Néanmoins, Blackburn a manqué 21 points au pied, et sans ces échecs, l'équipe anglaise aurait pulvérisé le record du plus grand écart dans un match de rugby de tous les temps, détenu par Comet, un club danois, qui avait battu Lindo en 1973, sur le score de 194 à 0. Pour expliquer un tel écart, Kirkby Londale est déjà relégué depuis plusieurs journées, et n'a pas gagné la moindre rencontre depuis 19 matchs ! Pour Blackburn, le club joue la montée, et se trouve à la deuxième place du championnat, derrière Lymm qui est leader avec 5 points d'avance. Depuis le début de saison, Kirkby Londale a encaissé un total de 1 400 points, un autre triste record...

De très larges écarts, à haut niveau !

Même au niveau international, des scores tout à fait impressionnants ont été inscrits, et en voici quelques-uns ! Pour commencer, en 1997, les All Blacks avaient infligé 145 à 17 aux Japonnais, dans le sillage d'un Jonah Lomu totalement inarrêtable. Ensuite, les Wallabies avaient mené la vie dure à la sélection de Namibie, en s'imposant 142 à 0, lors d'un match de Coupe du monde en 2003. Puis, lors de la même compétition, la même année, l'équipe championne du monde, l'Angleterre, avait donné une correction à l'Uruguay, sur le score de 111 à 13, une bonne mise en place au final ! Enfin, plus récemment, la Nouvelle-Zélande s'est jouée du Portugal, lors de la Coupe du monde 2007, avec 108-13 sur le tableau d'affichage ! De nos jours, il est bien plus rare qu'un tel écart soit présent, du moins au niveau international !

