Inoxydables : Quels papys du rugby feront de la résistance en Top 14 ?

Les vétérans du Top 14, comme Gómez Kodela continuent de repousser les limites. À plus de 35 ans, ces joueurs prouvent que l'expérience est un atout précieux sur le terrain.

Après une saison une nouvelle fois très longue, la grande majorité des joueurs de Top 14 a pu prendre des vacances bienvenues. Certains éléments, à savoir les internationaux, sont néanmoins toujours sur le pont en raison des tests estivaux.

Cette période de repos est ô combien nécessaire pour couper avec le rugby, se retrouver avec ses proches et se ressourcer aussi bien mentalement que physiquement. C'est d'autant plus important quand on a dépassé la trentaine voire même la 35e année pour certains joueurs de l'élite.

L'an prochain, de nombreux joueurs de plus de 35 ans fouleront les pelouses de notre championnat préféré. On pense notamment aux Bayonnais Camille Lopez et Guillaume Rouet ou encore au Castrais Antoine Tichit.

Certains se rapprochent même dangereusement de la quarantaine. C'est le cas de l'Argentin Francisco Gómez Kodela. Le pilier du Stade Français sera d'ailleurs le doyen du Top 14 l'an prochain du haut de ses 39 ans. Il vient tout juste de fêter son anniversaire (7 juillet).

L'autre 'papy' du championnat jouera du côté de Vannes. Sans vraie surprise, il s'agit également d'un pilier : Paga Tafili, 37 printemps. Cadre du RCV, il va découvrir l'élite rugby français avec deux autres "anciens" : le deuxième ligne Anton Bresler et Sione Kalamafoni, tous deux âgés de 36 ans et sous contrat jusqu'en 2025.

C'est également l'âge des Castrais Julien Dumora et Leone Nakarawa. Deux éléments d'expérience dont le CO ne peut pas se passer. Mais qui seront en fin de contrat à l'issue du prochain exercice. Seront-ils prolongés entre-temps ? A moins qu'ils ne décident de raccrocher les crampons.

Le dernier papy à faire de la résistance en Top 14, n'est autre que le fidèle Henry Chavancy. Joueur du Racing 92 depuis son plus jeune âge, il repousse l'âge de la retraite. Ira-t-il lui aussi au-delà de son contrat courant jusqu'en 2025 ?

Les papys du Top 14 :