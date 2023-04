RUGBY. Ils étaient ‘‘prêts à jouer au ping-pong et pas au rugby’’, avoue honteusement Saint-André

En conférence de presse d’après-match, Philippe Saint-André n’a pas mâché les mots destinés aux joueurs de Montpellier, champion de France de Top 14 en titre.

Après une défaite difficile à digérer, le champion de France se ronge les ongles. Vaincu 19 à 28 par Castres au GGL Stadium, le MHR n’a pas dévoilé grand-chose ce samedi 15 avril face à son public. En conférence de presse, l’ancien sélectionneur du XV de France ne s’est pas défilé par ailleurs. Avec son groupe, il prend la pleine responsabilité de ce résultat et évoque un sentiment de honte. Il complète en ajoutant ceci, selon des propos rapportés par Le Figaro :

Il y a de la honte par rapport à notre public, à notre président, à nos partenaires et aux gens qui nous suivent. Au rugby, si tu n'as pas envie de mettre de la dimension physique, tu ne peux pas jouer. Si tu penses que, juste en enfilant le maillot, parce que tu as été champion de France et que tu as fait un bon match à Exeter, cela suffit... On était prêts à jouer au ping-pong et pas au rugby.”

Un destin qui n'est plus entre les mains du MHR

Après cette défaite à domicile face à l’ancien finaliste et actuelle formation de bas de tableau, les espoirs d’accrocher le top 6 s’amenuisent. Avant le match entre le Stade Toulousain et le LOU Rugby, le MHR possède 7 points de retard sur les Lyonnais, premiers qualifiés au classement. Alors qu’il reste 4 journées de championnat, Zach Mercer et ses coéquipiers devront réaliser un sans faute, tout en espérant quelques contre-performances adverses, s’ils souhaitent défendre leur titre le plus longtemps possible.

Pour ce sprint final, les Cistes se déplaceront d’abord à Bayonne le 22 avril prochain. Un match qui s’annonce déjà décisif pour conserver le suspens de fin de saison des deux formations. Ensuite, ils accueilleront Brive puis le Stade Rochelais du côté du GGL Stadium. Ils concluront leur saison régulière du côté de Pau lors de l’ultime journée. En dehors des Basques, les hommes de Philippe Saint-André n'affrontent aucun concurrent sérieux aux barrages de Top 14, le Stade Rochelais cherchant une place en demi-finale directe. Une situation qui laisse à penser que les champions de France n’ont plus vraiment leur destin en main et qu’ils pourraient partir en vacances plus tôt que prévu.

