RUGBY. Impuissant, comment l’Aviron Bayonnais est-il en train de tuer ses chances pour la phase finale de Top 14 ?

Face au Stade Rochelais, l'Aviron Bayonnais a été coupable de pas moins de 18 pénalités. Une carence en discipline qui se confirme de matchs en matchs.

Ce samedi 15 avril, l’Aviron Bayonnais a conclu sa troisième prestation consécutive sans ramener le moindre point. Pourtant, bien placé dans la course à la phase finale de Top 14 au retour des doublons, le rêve basque semble s’effondrer. Face à La Rochelle, la défaite (26 à 6) paraît loin d’être illogique, mais aura sûrement un goût amer. Actuellement 8ᵉ du classement, Bayonne accusera 5 à 6 points de retard sur la 6ᵉ place en clôture de cette 22ᵉ journée. Rien d’insurmontable en 4 matchs, mais le visage montré par les Bayonnais reste trop approximatif pour espérer déloger ses concurrents. Mais alors, quelles sont les qualités qui font défaut aux ciel et blanc sur ces derniers matchs ?

Une indiscipline trop fréquente

Depuis le début de saison, l’Aviron bayonnais a navigué sur la limite d'un point de vue discipline. Faisant se lever plusieurs supporters adverses de leur canapé depuis le début de saison, les hommes de Grégory Patat ont pris l’habitude de jouer dangereusement en phase offensive et d'être agressif en défense. Jusqu’alors, cette norme leur réussissait et il parvenait à ne pas franchir la ligne préjudiciable. Mais depuis la fin des doublons, la magie qui les préserverait semble s’être estompée. En déplacement à Perpignan, leur indiscipline leur coûte le match dans un premier temps, puis une ultime pénalité les débarrasse du bonus défensif. Au match suivant à Anoeta, la Section Paloise vient glaner la première victoire chez les Bayonnais pour une équipe de Top 14 cette saison. À la 60ᵉ minute, une faute au sol des Bayonnais les empêchent de revenir dans le match. Dix minutes après, les Verts prennent le large.

Face à La Rochelle ce samedi 23, le constat a été glaçant. Avec 18 pénalités concédées en 80 minutes, la formation basque est bien loin des 10 à 12 pénalités possibles par match. En conférence de presse d’après-match, le pilier Quentin Béthune revient sur cette performance. Selon des propos rapportés par L’Équipe, il déclare : “On a été beaucoup pénalisés, dans ces conditions, c'est difficile de rivaliser. Ils nous ont punis, ils ont beaucoup scoré. On n'a pas réussi à scorer au bon moment, c'est ce que savent faire les grandes équipes comme La Rochelle. Si on avait pu rester collé au score, peut-être qu'on aurait pu les faire douter. C'est frustrant de repartir avec ce résultat.”

Pas le seul problème à relever…

En parallèle, certains secteurs de jeu ont été plus défaillants que d'autres sur les derniers matchs. Face à Perpignan et Pau, la touche a parfois sérieusement fait défaut à Facundo Bosch et ses coéquipiers. Contre la Section Paloise tout particulièrement, cette faillite les avait empêchés de répondre au défi des Béarnais. Quand la pression arrive, on remarque également que les coups de pied pour se libérer de cette dernière se font de plus en plus hasardeux. Impérial sur les deux premiers tiers de la saison, Camille Lopez voit son impact sur les rencontres être sérieusement diminué depuis quelques matchs. À ses côtés, l’absence d’un autre maestro empêche de reporter la tâche.

De plus, l’écurie de Jean Dauger manque de réalisme. La folle chevauchée de Rémy Baget en fin de première période aurait pu leur permettre de revenir dans le match contre La Rochelle. Cependant, ces derniers s’emmêlent les pinceaux et l’action n’ira pas au bout. Heureusement pour eux, une faute maritime leur permettra de récupérer une pénalité malgré tout. Malheureusement pour eux, ce seront les derniers points bayonnais du match.

Ainsi, si les Basques veulent conserver leurs espoirs d’épopée fabuleuse, ils devront rapidement régler la mire lors de la réception du MHR la semaine prochaine. Par la même occasion, ils pourront éliminer l’un des derniers prétendants à la phase finale encore en course. Une occasion à ne pas manquer car, le lendemain, l’UBB recevra Lyon OU. Un match qui permettra à l’une de ses deux formations de prendre le large.