RUGBY. Guichets fermés pour le jubilé de Trinh-Duc, Picamoles et Ouedraogo

Pour leur match de jubilé, les trois fantastiques du Pic Saint-Loup, Picamoles, Ouedraogo et Trinh-Duc, joueront dans un stade à guichet fermé.

Stade Sabathé de Montpellier. Là où tout a commencé pour la génération du Pic Saint-Loup, qui a fait les beaux jours de Montpellier. François Trinh-Duc, Fulgence Ouedraogo et Louis Picamoles, y joueront leur dernier match de rugby ce samedi 30 juillet. Chacun des joueurs aura sa propre équipe pour ce jubilé. Des invités de marque tels que Vincent Clerc, Yannick Nyanga, Yohann Huget ou encore Julien Thomas et Guilhem Guirado, se répartiront dans les trois équipes qui s'affronteront à tour de rôle. Les recettes du match seront de plus reversées à l'association "Comme un Ruck", association d'éducation et d'émancipation des enfants au Viêt Nam.

Particularité de ce jubilé, les maillots des équipes seront aux couleurs des différents clubs et origines des joueurs.