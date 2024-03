RUGBY. Grégory Alldritt pas encore rassasié et déterminé à effacer l'échec de la Coupe du monde

Le troisième ligne du XV de France et du Stade Rochelais Grégory Alldritt espère aller jusqu'au bout lors de la prochaine coupe du monde de rugby en Australie.

Après le Tournoi des 6 nations, le troisième ligne Grégory Alldritt a immédiatement retrouvé le Stade Rochelais en Top 14. Le capitaine du XV de France était titulaire face à Bayonne le week-end dernier. Le match a été disputé et les Maritimes ont finalement échoué à un petit point des Basques.

Avant le déplacement chez les Stormers la semaine prochaine dans le cadre des 8es de finale de la Champions Cup, Alldritt pourrait être au repos pour la réception d'Oyonnax en championnat. Bien qu'il ait bénéficié d'une pause après le Mondial, la Rochelle aura besoin de lui jusqu'à la fin de la saison pour aller le plus loin possible sur les deux tableaux.

Une déception pas encore effacée

Le troisième ligne a gouté aux titres avec le Stade Rochelais et les Bleus, et il n'est pas encore rassasié. Loin de là. Au sortir du Tournoi, Alldritt semble avoir encore plus les crocs. Surtout, il confie que seule une victoire au Mondial pourra effacer l'échec de 2023. "J'aurais évacué cette coupe du monde quand on sera en demi-finale, je l'espère, dans quatre ans. Il faudra que je mette tout en oeuvre pour y être parce qu'il peut se passer beaucoup de choses en quatre ans."

Pour RMC, le troisième ligne est revenu sur cette édition 2024 particulière jouée quelques mois seulement après une élimination en quart de finale face à l'Afrique du Sud. "Ce qui a été dur, c'est cette défaite face à l'Irlande. Perdre de cette façon avec un gros écart au score, ça nous a renfoncé la tête sous l'eau." Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a confirmé après la rencontre face à l'Angleterre lors d'une conférence de presse que ses joueurs n'avaient pas fait le deuil de ce match au moment de commencer le Tournoi. Tout n'a pas été simple pour le staff comme pour les joueurs cet hiver, mais tous ont le sentiment d'avoir progressé dans la difficulté.

Des Bleus plus forts

"Ç'a été un début compliqué mais hyper intéressant car c'est dans ces moments-là qu'on forge vraiment le caractère d'un groupe et des hommes. On a eu une réaction qui a été belle. On a vraiment construit et progressé tous ensemble. On s'est dit les choses avec beaucoup de bienveillance en ayant toujours cette volonté de vouloir gagner." Ce qu'ils ont notamment fait en Ecosse.

Les Bleus ont connu des hauts et des bas qui ont été riches d'enseignements et qui ont permis au groupe d'évoluer. "Pour nous, c'était magnifique en termes d'émotions. On avait la tête sous l'eau après l'Afrique du Sud. On avait la tête encore plus sous l'eau après l'Irlande. Donc de regagner, c'était un gros bol d'air. Par la suite, on a continué à travailler." Le XV de France est-il plus fort après le Tournoi qu'au moment de le commencer ? C'est une certitude. "Je pense que ça nous fait du bien et qu'on sort de ce Tournoi plus fort qu'on ne l'était au début." A-t-il progressé ? On peut le penser. L'avenir nous dira désormais s'il est meilleur que lors du premier mandat de Galthié. Et si ce passage obligé comme le décrivait le sélectionneur peut aider les Tricolores a enfin se hisser sur le toit du monde en 2027.