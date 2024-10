RUGBY. Galthié a parlé, Jaminet a-t-il définitivement dit adieu au XV de France ?

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié s’est exprimé au sujet du cas Melvyn Jaminet.

C’est un sujet qui est abordé en prévision. Ce vendredi 25 octobre, le journal L’Équipe est allé à la rencontre de Fabien Galthié pour évoquer de nombreux sujets, sportifs ou extra-sportifs. Parmi elles, le sujet d’un éventuel retour de Melvyn Jaminet en Bleu a été évoqué.

Sans détour, le sélectionneur du XV de France confie qu’il ne se voit pas rappeler l’arrière toulonnais du côté de Marcoussis. Lorsque le journaliste du quotidien sportif lui demande s’il s’aligne sur l’avis de son président au sujet d’un adieu entre les Bleus et Melvyn Jaminet, Fabien Galthié répond ceci : “Oui. J'ai déjà dit que les propos de Melvyn étaient choquants et inacceptables.”

Auparavant, le président de la FFR Florian Grill s'est exprimé sur ce sujet sur le plateau des Grandes Gueules de RMC. Il s’est montré personnellement fermement opposé à un retour du joueur de 25 ans avec le XV de France. “Ça sera très compliqué vis-à-vis des partenaires de l'équipe de France qui ont associé leur marque à l'image du rugby. C'est peut-être une double peine, mais je pense qu'à un moment, quand on porte le coq, quand on représente la France, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. De mon point de vue, ça sera très compliqué”, confiait-il.

Cependant, il avait affirmé que son avis était personnel, la responsabilité de convoquer ou non des joueurs incombant pleinement à Fabien Galthié. Maintenant que le sélectionneur a livré son verdict, l’avenir du Toulonnais en Bleu s’obscurcit considérablement.

Le compteur de Melvyn Jaminet restera-t-il bloqué à 20 sélections ? Tout porte à le croire, selon Florian GrillAuteur de propos racistes, Melvyn Jaminet ne devrait donc plus revoir Marcoussis tant que Florian Grill et Fabien Galthié s’y trouvent. Pour l’instant, les mandats des deux hommes prennent respectivement fin en 2028 et 2027. Une période où le joueur aura un âge auquel il sera encore susceptible de jouer, mais où son futur reste (très) trouble.

De plus, le sélectionneur du XV de France a confié qu’il avait livré un message aux trois joueurs qui avaient fait la Une des journaux à Mendoza, que cela soit Melvyn Jaminet ou le duo Auradou-Jégou. “Par ailleurs, j'ai demandé à ces trois joueurs de s'engager. Ils ont un beau travail de témoignage à mener auprès des jeunes. Je leur ai dit : « Faites-le, ça va vous faire du bien et ça va nous faire beaucoup de bien aussi »”, confie le sélectionneur.

Pour rappel, Melvyn Jaminet avait été dans l’œil du cyclone après la publication d’une vidéo sur ses réseaux où il indiquait : “Le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque !” Écarté du groupe France alors qu’il était en déplacement avec ce dernier pour une tournée estivale en Argentine, il a écopé d’une suspension de 34 semaines loin des terrains, réduite à 26 s'il accepte d'effectuer des travaux d'intérêts généraux.

