RUGBY. France. Olivier Lièvremont succède à Didier Retière comme Directeur Technique National

Olivier Lièvremont, ancien entraineur adjoint du XV de France féminin, va succéder à Didier Retière comme DTN, qui prend la direction de Clermont.

Une page se tourne chez le Directeur Technique National à Marcoussis. Didier Retière, DTN depuis 2014, a laissé sa place ce 1er avril. Il est désormais directeur du développement sportif à Clermont. C'est Olivier Lièvremont, ancien entraîneur adjoint de l'équipe de France féminine (2017-2019) qui lui succède. Vainqueur du Six Nations en 2018, ainsi que de la Nouvelle-Zélande en test match, Lièvremont a connu des moments historiques au sein de l'équipe de France.

Didier Retière, lui, laisse derrière lui un bilan qui a eu une influence énorme sur les résultats du XV de France. Sollicité par la Fédération pour redresser le navire suite à la débâcle lors de la Coupe du Monde 2015, Retière avait proposé la création d'une liste de joueurs "élites" et "développements", suivis par le Staff et protégés des saisons interminables. La mise à disposition des internationaux au XV de France, durant l'intégralité du Tournoi des Six Nations, en plus d'une plage de repos élargie, ont permis aux joueurs français à mieux se préparer aux échéances internationales.

Autres propositions retenues qui ont marqué son mandat : le dédommagement des clubs ainsi que l'élargissement des remplacements en Top 14. Le but étant de compenser le manque à gagner sportif des principaux fournisseurs du XV de France, et également permettre à des jeunes de gagner du temps de jeu en championnat à une époque où ceux-ci étaient barrés par des joueurs étrangers plus expérimentés. Enfin, la généralisation des pelouses hybrides, devant permettre d'accélérer le jeu. Si les terrains du Top 14 ne se sont pas toutes tournées vers le synthétique, chaque pelouse a tout de même évolué.

Olivier Lièvremont prend donc la succession d'un mandat riche qui a beaucoup apporté et contribué au renouveau de l'équipe de France. Ancien directeur technique de la Ligue Sud (PACA et Corse) de rugby, il aura comme mission de coordonner "toutes les actions qui concernent la pratique du rugby en partant des formations sur la pratique à l'école au haut niveau, en passant par le rugby amateur", selon la Fédération Française de Rugby.