RUGBY. Finale Top 14. 'L'UBB sans gaillardise, Toulouse sans pitié' selon Daniel Herrero

La finale du Top 14 a vu le Stade Toulousain écraser l'UBB. Daniel Herrero salue la performance toulousaine tout en critiquant la faiblesse bordelaise.

Observateur averti et passionné, le légendaire Daniel Herrero a livré un constat sans appel, mais non sans son célèbre phrasé, après la large victoire du Stade Toulousain face à l'UBB en finale du Top 14. Ce vendredi, les Toulousains ont écrasé les Bordelais avec un score record, décrochant leur 23ème Bouclier de Brennus. Une prestation qui a laissé Herrero admiratif de la maîtrise toulousaine, mais profondément déçu par la performance bordelaise.

🗣️ "Toulouse n'a jamais surjoué. J'aime quand la classe côtoie le tranquille" analyse Daniel Herrero après la victoire de Toulouse 59-3 en finale du Top 14.#STUBB pic.twitter.com/iPMWhOaivJ — Sud Radio Rugby (@SudRadioRugby) June 28, 2024

Pour Herrero au micro de Sud Radio, le match a rapidement pris des allures de désastre pour l'UBB. « Rien n’a tenu et très vite. La robustesse n’a pas tenu. Les intentions de jeu ont été petites, pas mal, mais quand même jamais abouties », a-t-il souligné. Les Bordelais n'ont jamais réussi à inquiéter véritablement la défense toulousaine, se montrant en souffrance par « manque d’allant, de tonicité, d'impulsions ».

En face, Toulouse n'a même pas eu besoin de forcer son talent. « Ils n’ont jamais surjoué ni abusé. J'aime quand la classe côtoie le tranquille ! » a déclaré Herrero, admiratif.

Le Stade Toulousain a joué avec une sérénité déconcertante, concrétisant trois essais dans le premier acte sans jamais donner l'impression de puiser dans ses réserves. Avant de dérouler dans le second acte et particulièrement en fin de partie alors que les Girondins semblaient lessivés.

Ce qui restera gravé dans les mémoires, c'est bien sûr le score, mais aussi le contraste saisissant entre les deux équipes. « Il y a un écart entre les deux équipes. Un écart d'attitude, de niveau de jeu, de comportement… Les Bordelais n'y sont pas trop en face et les Toulousains sont plutôt bien », a-t-il expliqué au moment d'évoquer l'entame du match. Cet écart a rendu la finale déséquilibrée, malgré l'enjeu immense.

🤔 Finale déséquilibrée, mais finale historique quand même ?



Daniel Herrero : "Ce qui rentrera dans la mémoire, c'est que ce match, bien qu'une finale de championnat, est déséquilibré."#STUBB pic.twitter.com/ZnZPOoKz9U — Sud Radio Rugby (@SudRadioRugby) June 28, 2024

Pour Herrero, la déroute bordelaise s'explique par un manque de « gaillardise ». « Cette équipe Bordelaise était quand même un peu vide. Non pas d'espérance, mais probablement de gaillardise. Et quand la gaillardise n'est pas présente, que ton système de jeu n'est pas le plus référent et que le talent de tes hommes a beaucoup baissé, tu vas t’offrir à la classe et à la gloire », a-t-il philosophiquement commenté.

La classe toulousaine, elle, ne fait aucun doute. Les grands joueurs, selon Herrero, « sont sans pitié. Tout joueur qui arrive là, s’il peut t’en mettre 100, il t’en met 100. » Une leçon de rugby qui s'inscrira en lettres d’or dans le marbre du temps oval, ajoute la légendaire au célèbre bandeau rouge. L'UBB devra tirer des enseignements de cette défaite pour revenir plus fort, tandis que le Stade Toulousain continue de marquer l'histoire de ce sport.

TOP 14. ''Une classe d’écart'' entre la ''formule 1'' toulousaine et des Bordelais ''surclassés'' et ''pas invités''