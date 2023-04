RUGBY. Fin de carrière anticipée pour le guerrier gallois, Josh Navidi

À seulement 32 ans, le troisième ligne aile Josh Navidi est contraint de mettre un terme à sa carrière suite à une grave blessure au cou. Le Pays de galles perd un des meilleurs joueurs de sa génération.

La blessure de trop

Souvent freiné par les blessures, Josh Navidi aura longtemps essayé de revenir à son meilleur niveau, et tout simplement, sur un terrain de rugby. En vain, car le joueur des Blues se bat depuis juillet 2022 avec une blessure "neurologique" au niveau du cou. Cet incident était apparu lors d'un match face aux Springboks, et depuis, Navidi souffre tant bien que mal. C'est alors sur Instagram et sur Twitter que le flanker a relayé l'information, avec un message d'au revoir émouvant. Ce dernier explique : "Même si je savais que ce jour finirait par arriver, je ne pense pas avoir été capable de me préparer à la difficulté de mettre des mots sur l'impact qu'a eu ce jeu sur ma vie." Puis, lorsque l'on regarde en arrière, on se rend compte que Navidi possède un palmarès plus que fourni avec le XV du Poireau. En tout juste 33 sélections, il a gagné 3 fois le Tournoi des 6 Nations, en réalisant une fois le Grand Chelem. En 2019, il avait été également de la partie au Japon, avec une demi-finale de Coupe du monde. Pour couronner le tout, Navidi avait participé à la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud, en 2021. Triste fin de carrière pour un joueur très généreux et spectaculaire sur le terrain !