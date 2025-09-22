RUGBY FEMININ. Pour surfer sur la coupe du monde, un Toulouse/Bordeaux prévu sur Canal Plus en Élite 1

L’affiche choc de cette première journée d'Élite 1 entre le Stade Toulousain et Stade bordelais sera diffusée sur Canal +.

La défaite du XV de France France féminin en demi-finale de la coupe du monde n’est pas encore digérée qu’il faudra remettre le bleu de chauffe ce week-end, pour obtenir la 3ème place.

Après quoi les Tricolores rentreront chez elles, puis reprendront très vite le chemin des terrains en Élite 1. D’ailleurs, la reprise du championnat est prévue le samedi 12 octobre, et de nombreuses internationales devraient être sur le pré.

Et pour cause, l’affiche choc de cette première journée entre le Stade Toulousain et Stade bordelais sera diffusée sur Canal +. La Ligue Nationale de Rugby, la Fédération Française de Rugby et la chaîne cryptée l’ont annoncé ce lundi matin via un communiqué de presse.

Coupe du monde. De l’exploit entrevu à la frustration finale, la demi-finale des Bleues a bouleversé les supporters

Un remake de la dernière finale d’Elite 1 qui se jouera… en levée de rideau de la revanche de la dernière finale de Top 14, entre le Stade Toulousain et l’UBB. Pour une soirée de fête à Ernest-Wallon.

Pour l’occasion et pour fêter également l’anniversaire du Canal Rugby Club, le communiqué indique que la prise d’antenne se fera à 17h30.

L’occasion de voir des internationales comme Morgane Bourgeois, Madoussou Fall, Pauline Bourdon, Charlotte Escudero ou Lina Queyroi. La saison passée, 3 rencontres avaient déjà été diffusées sur Canal +.