RUGBY. Féminin. Des protège-dents connectés proposés aux équipes à la coupe du monde

La fédération internationale, World Rugby, a annoncé proposer des protèges dents électroniques aux équipes engagées à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande.

La fédération internationale World Rugby, a annoncé ce mardi qu'elle proposerait à chaque équipe participante à la Coupe du Monde féminine de cette fin d'année, des protège-dents connectés. Ces protège-dents ont pour but de collecter des données qui seront analysées par des spécialistes sur ordinateur, notamment en ce qui concerne l'impact des chocs et la prévention des protocoles commotions. Compétition devant se dérouler du 8 octobre au 12 novembre en Nouvelle-Zélande, toutes les données récoltées doivent permettre à World Rugby d'adapter son protocole commotion et de faire évoluer les prises en charge des joueurs et joueuses commotionnés et victimes de chocs à la tête.

Le directeur général de World Rugby, s'est montré satisfait d'un tel partenariat pour la compétition :

Nous ne resterons jamais les bras croisés lorsqu'il s'agit d'adopter les dernières technologies qui ont le potentiel d'améliorer la santé des joueurs de rugby. La Coupe du Monde de Rugby est le sommet de notre sport et grâce à cette étude et à d'autres qui auront lieu pendant le tournoi, nous ferons de la Coupe du Monde de Rugby 2021 l'événement sportif majeur le plus perfectionné jamais organisé en ce qui concerne la santé des joueurs.

L'équipe de France doit affronter l'Angleterre en phase de poule en plus de l'Afrique du Sud et les Fidji pour prétendre à une qualification en quart de finale du tournoi.