RUGBY. Faut-il vraiment s'inquiéter pour le Pays de Galles ?

Lors de ce Tournoi 2022, le Pays de Galles nous a offert un visage peu convaincant. De là à s'inquiéter pour les coéquipiers de Dan Biggar, à un an de la Coupe du Monde ?

Avant-dernier de cette édition 2022 avec seulement 7 points (une seule victoire face à l'Écosse), le Pays de Galles a énormément déçu. Les leaders n'ont pas été à la hauteur, et le jeu proposé par les hommes en rouge n'a jamais séduit. En témoigne sa dernière défaite méritée ce week-end, face à une valeureuse équipe d'Italie à Cardiff (21-22). Pourtant, on attendait bien mieux de la part des coéquipiers de Dan Biggar, tenants du titre. Mais voilà, la France, l'Angleterre et l'Irlande semblaient bien au-dessus d'eux cette saison, que ce soit sur le plan défensif et offensif. À un an et demi de la prochaine Coupe du Monde en France, faut-il donc s'inquiéter pour le XV du Poireau, qui fera face en poule à l'Australie, aux Fidji, et à la Géorgie ?

RUGBY. Le monde du rugby salue la victoire avec le coeur de l'Italie au Pays de Galles Un plan de jeu dépassé ?

Ces derniers temps, nous sommes loin du Pays de Galles du début des années 2010, qui s'appuyait sur un excellent jeu 3/4. Désormais, les hommes de Pivac prennent un minimum de risque, et préfèrent occuper et laisser la possession à l'adversaire. Dis comme ça, ce n'est pas une si mauvaise idée : en effet, le XV de France a, lui aussi, opté pour ce jeu de "dépossession". Oui, mais voilà, le XV du Poireau ne possède pas les atouts offensifs des Bleus. Pire, son plan de jeu, basé essentiellement sur des passes devant la défense, commence à montrer ses limites. Notamment face à des défenses agressives, qui montent très rapidement sur l'homme. Antoine Dupont, mais aussi Ringrose et Brex ont énormément dérangé les Gallois. Ces derniers ont donc dû s'en remettre au pied de Dan Biggar, qui s'il a été bon dans ce domaine, laisse à désirer dans l'animation offensive. En témoigne le bilan de ce Tournoi : en 5 rencontres, les Gallois ont inscrit seulement 8 essais (dont 3 face à l'Italie), et 76 points. Soit, l'avant-dernière attaque de cette compétition. À titre de comparaison, les Bleus ont marqué 141 points, et l'Irlande 168. Un constat amer pour les coéquipiers d'Alun Wyn Jones, d'autant qu'ils peuvent nourrir des regrets quand on voit la fin de match face au XV de la Rose. Obligés de jouer pour l'emporter, les Gallois avaient (enfin) réussi à retrouver des couleurs offensivement. Ce sera d'ailleurs la seule fois de ce Tournoi 2022.

Comment le Pays de Galles est donc passé de vainqueur du Grand Chelem, à avant-dernier du Tournoi en moins d'un an ? D'autant que la tournée de novembre, bien que perfectible sur énormément de points, s'était soldée par un bilan neutre : deux défaites (face à la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud) et deux victoires (face à l'Australie et aux Fidji). Si des équipes comme la France et l'Irlande ont énormément progressé depuis un an, le Pays de Galles, lui, a dû faire face à de nombreuses blessures juste avant et pendant le Tournoi : Alun Wyn Jones, Navidi, Faletau, Rees-Zammit, North, Halpenny, Tipuric, Owens ou encore Tomos Williams, tous ont été indisponibles pendant un voire plusieurs rencontres de ce Tournoi. Certains d'entre eux n'ont même pas pu y participer. Des absences qui ont coûté cher au XV du Poireau, en particulier lors des matchs couperets face à l'Angleterre ou la France. L'échec cuisant du Pays de Galles cette année est donc à nuancer, et il sera bien plus pertinent de les juger avec leur effectif au complet. Néanmoins, ceci peut nous questionner sur la profondeur d'effectif des Dragons, qui est bien loin de celle des meilleures Nations au Monde.

VIDÉO. ''C'était le match le plus dur de ce Tournoi'', les Bleus profitent après leur victoire face au Pays de GallesPour ce qui est du Mondial en France, il est encore (bien) trop tôt pour se projeter sur un éventuel échec du Pays de Galles. Beaucoup de choses peuvent se passer en un an et demi, le XV de France étant le principal exemple. Restons donc prudents sur ce sujet, même si les performances du Pays de Galles cet automne, ainsi que lors du prochain Tournoi, pourraient nous donner plus d'indications quant aux chances du XV du Poireau pour la prochaine Coupe du Monde.