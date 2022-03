VIDÉO. ''C'était le match le plus dur de ce Tournoi'', les Bleus profitent après leur victoire face au Pays de Galles

Découvrez les réactions à chaud des joueurs du XV de France, après leur victoire en costaud sur la pelouse du Pays de Galles (9-13).

On le savait, ce déplacement à Cardiff allait être tout sauf une partie de plaisir. Et on en a eu la confirmation ce vendredi soir, face à des Gallois qui n'avaient pourtant plus rien à jouer. Malgré un superbe début de match, les Bleus n'ont ensuite pas réussi à mettre en place leur jeu, se laissant aller dans un faux rythme instauré par le XV du Poireau. Il a donc fallu une grosse défense, de sublimes grattages, ainsi qu'un brin de réussite pour s'imposer hier soir, et continuer à rêver à un potentiel Grand Chelem. Un soulagement maîtrisé du côté des Tricolores, qui savent néanmoins que le Tournoi n'est pas encore gagné. Il restera une rencontre, samedi prochain, face au XV de la Rose, au Stade de France.

RÉSUMÉ VIDÉO. Héroïque en défense, l'équipe de France résiste aux Gallois et rêve du Grand ChelemDans les vestiaires, Maxime Lucu évoque cette fin de rencontre tendue : "C'était pas le plus beau des matchs, mais on s'est accroché jusqu'au bout, avec cette dernière pénalité qu'on va chercher, mais aussi cette dernière défense, on a cravaché (...) On n'a pas mis en place ce qu'on voulait mettre en attaque, on n'a pas réussi à le faire parce qu'on est tombé sur une belle équipe aussi, mais en défense, on a été costaud (...) Dans des matchs comme ça faut savoir gagner comme ça aussi". Le Bordelais se projette ensuite sur la rencontre de samedi prochain, face à l'Angleterre : "On est aujourd'hui à 4 victoires, une dernière la semaine prochaine au Stade de France serait énorme. On est en bonne position pour écrire un peu l'histoire, et on hâte de se préparer".

Les supporters en apnée, la défense façon muraille de Chine, Pays de Galles/France vu par les réseaux sociauxAuteur d'un excellent match, le deuxième ligne Paul Willemse s'est, lui aussi, exprimé à la fin de la rencontre : "Même à l'extérieur, le soutien des supporters français est incroyable. Il reste encore un match, et on attend encore plus de soutien (...) Je suis très content de gagner ce match-là parce que c'était le plus dur du Tournoi. Ça a montré notre état d'esprit dans cette équipe. On a montré qu'on n'a rien lâché, même dans le dur, on était tous ensemble (...) Je suis fier de mon équipe".

RUGBY. 6 Nations. Ce que pense la presse galloise de l'équipe de France avant le chocUn sentiment de fierté partagé par tous les supporters français après cette rencontre. Les Bleus ne sont désormais plus qu'à une victoire de ce Grand Chelem tant attendu. Ce sera face au XV de la Rose, samedi prochain.