RÉSUMÉ VIDÉO. Héroïque en défense, l'équipe de France résiste aux Gallois et rêve du Grand Chelem

À l'issue d'une rencontre extrêmement fermée, le XV de France s'est imposé face au Pays de Galles à Cardiff (9-13) et a toujours les cartes en main pour remporter le Tournoi.

Le XV de France peut toujours rêver d'un Grand Chelem ! À Cardiff, les Bleus sont venus à bout des Gallois, à l'issue d'un match cadenassé. Le début de rencontre est une nouvelle fois à l'avantage du XV de France. Après une pénalité de chaque côté, les Bleus vont faire craquer la défense galloise suite à une une magnifique action. Melvyn Jaminet décide de relancer, et sert Gabin Villière repris à l'entrée des 22 mètres. Plusieurs temps de jeu plus tard, ce même Jaminet bien décalé, trouve Anthony Jelonch qui plonge en Terre promise (3-10 9ème minute). Cependant, les Gallois vont ensuite peu à peu revenir dans la partie, sans être remarquables mais avec un jeu au pied précis de Liam Williams et surtout Dan Biggar. Ce même Biggar inscrira deux pénalités. À la pause, la France ne mène que d'un petit point (9-10).

Le second acte sera à l'avantage des Gallois, qui multiplient les temps de jeu. Mais les Bleus ne vont que très rarement être inquiétés dans cette partie face à une formation certes accrocheuse, mais limitée offensivement. L'exceptionnelle défense tricolore aura également été déterminante. Melvyn Jaminet (47ème minute) donnera un peu d'air sur pénalité. La seule sueur froide viendra d'une passe au pied judicieuse de Biggar pour Faletau. Le numéro huit retrouvera Jonathan Davies à l'intérieur mais le centre gallois commettra un en-avant (62ème). Le score ne bougera plus et les Bleus peuvent alors exulter. Il ne reste plus qu'un match face à l'Angleterre, avant de pourquoi pas, décrocher un Grand Chelem tant attendu.