RUGBY. 6 Nations. Ce que pense la presse galloise de l'équipe de France avant le choc

Les médias gallois attendent avec impatience que leur équipe nationale affronte le XV de France ce vendredi soir au Millenium Stadium de Cardiff.

Toit ouvert à Cardiff, pour cause d'épidémie de Covid-19. Mais l'ambiance restera tout de même magnifique au Millenium Stadium de Cardiff. La presse galloise attend énormément de son équipe nationale pour qu'elle sauve son Tournoi des Six Nations 2022. Après deux défaites en Irlande et Angleterre et une courte victoire à domicile face à l'Écosse, la rencontre face à la France sera un excellent de moyen de juger cette équipe. Un des premiers intéressés, Taulupe Faletau, considère la France comme une des meilleures nations au monde :

Ils ont vraiment tout ce qu’il faut et c’est le genre d’équipe que vous voulez affronter car ce sont les meilleurs. Je ne vois aucune faiblesse dans leur équipe. Ils vous défient partout. Avec la forme qu’ils affichent, les joueurs qu’ils ont et leur façon de jouer, ce sera un défi difficile pour notre défense. Le XV de France que nous avons vu au cours de la dernière année n’a pas eu d’implosion. Vous devez éloigner de vous l’idée qu’ils craquent sous la pression et vous attendre à ce que la meilleure équipe de France se présente. Vendredi soir va être électrique à Cardiff. Pas seulement dans le stade, mais dans toute la ville.

La presse galloise est évidemment revenue sur l'ancien adjoint pendant 12 ans du sélectionneur Warren Gatland, qui de 2008 à 2019 a dirigé la défense du XV du Poireau : Shaun Edwards. Wales Online, a fait un comparatif entre l'actuel entraineur de la défense des Bleus et son successeur au Pays de Galles, Gethin Jenkins. Ce dernier racontait notamment la personnalité du gourou de Wigan. "Il avait l'air très froid et dur avec son visage, mais c'était en fait quelqu'un de très cultivé et compétent dans le rugby. Il connaissait très bien l'histoire du jeu ainsi que les grands entraineurs qui avaient marqué le jeu ", se souvient Jenkins. Jamie Roberts, ancien international du Pays de Galles confirme par sa manière de faire les analyses vidéos d'après match :

Il pouvait dire à tel joueur que c'était très bien, puis dans la diapo suivante dire à un autre "qu'est-ce que tu as br** là ?". C'était assez fort. Shaun est quelqu'un de très honnête. Tous nos coéquipiers savaient donc ce qu'il pensait de chacun de nous.

Une autre expression qui a marqué le Pays de Galles, toujours rapportée dans Wales Online, de la part d'Alun Wyn Jones, capitaine de l'équipe : "Pour Shaun, la défense n'était pas une question de technique, mais de violence légale". Une subtilité sémantique importante lourde de sens qui décrit à merveille le personnage. Dans le quotidien régional South Wales Echo, l'éditorialiste Graham Price, considère que les coéquipiers de Dan Biggar doivent "progresser dans la possession". Dans le cas contraire, "la ligne d'attaque serait gâchée". Il s'étend notamment sur le secteur de la touche qui a souffert de la comparaison depuis le début du Tournoi. Le retour d'Alun Wyn Jones serait une excellente nouvelle pour stabiliser ce secteur de jeu et permettre aux trois quarts d'avoir des rampes de lancement beaucoup plus propres et dangereuses.

Enfin, dans l'émission de BBC Wales "Scrum v Rugby", l'ancien international Écossais Johnnie Beattie, également passé par Montpellier sous l'ère Galthié, a relevé un point crucial du match : le jeu au pied.

J'ai vu qu'il allait pleuvoir et que le toit serait ouvert. Le jeu au pied sera déterminant. On sait que la défense française est trop forte pour l'affronter physiquement avec du jeu à la main. Les Gallois auront donc besoin de jeu au pied d'occupation bien précis pour gagner du terrain et mettre l'équipe dans de bonnes situations. Autrement, elle s'exposera à ses ailiers et même au jeu au pied de Melvyn Jaminet.

Le Pays de Galles possède effectivement une fenêtre de tir avec la réception en l'air des jeux au pied des ailiers français qui sont assez friables dans ce domaine. Dan Biggar est attendu au tournant pour user du jeu au pied à bon escient. Mais quoi qu'il arrive, les Gallois craignent l'équipe de France, car ils savent qui entraine cette équipe...