RUGBY. Éternel outsider, l'Écosse est-elle la grande perdante de cette Coupe du monde ?

Cinquième nation mondiale, l’Écosse était pris au piège dans une poule de très haut niveau entre l’Afrique du Sud et l’Irlande pour cette Coupe du monde 2023.

Sur les réseaux, les plaintes autour de la phase de poule 2023 se font entendre de plus en plus. Trop longue pour certains, pas assez intéressante pour d’autres, il faut dire que plusieurs facteurs l’ont rendue peu attrayante contre son gré. Si la petite forme des cadors joue, le fait que les cadors soient dans des poules voisines n’y est pas pour rien non plus.

