RUGBY. Et si l’Argentine créait la surprise à la Coupe du Monde ?

Favoris au Qatar, les Argentins réalisent aussi une très bonne saison au rugby. Avec deux exploits majuscules en Nouvelle-Zélande et en Angleterre, les Pumas peuvent se donner l’espoir de rêver en 2023.

RUGBY. L'Argentine bientôt ''supérieure'' aux All Blacks ?Spectaculaires, les hommes de Michael Cheika sont parvenus à l’emporter à Twickenham face au XV de la Rose dimanche après-midi (29-30). Ils n’avaient pas gagné contre les hommes d’Eddie Jones depuis le 13 juin 2009. À l’époque, c’était encore de justesse avec un score de 24 à 22. Avec cette victoire, les Pumas prouvent, encore une fois, qu’il faudra compter sur eux lors de la prochaine Coupe du Monde. Avec une poule relevée, mais abordable (Angleterre, Japon, Samoa, Chili), les Argentins peuvent se qualifier pour les quarts de finales. Un premier gros rendez-vous.

Le joueur clé : Emiliano Boffelli

RUGBY. Boffelli, Imhoff... En plus des griffes, les Pumas ont aussi des ailes fantastiquesDes pénalités, des transformations et un essai, l’ailier argentin a été stratosphérique dimanche dernier. Avec 25 points inscrits, il a élu homme du match. L’ancien joueur du Racing 92 a déjà inscrit plus de 230 points en près de sélections avec l’Argentine. Boffelli fut également un grand artisan de la précédente victoire des siens, face à la Nouvelle-Zélande. Il avait été l’auteur d’un 7/7 face aux perches. Le joueur devra confirmer lors de ses prochaines feuilles de match avec les Pumas et surtout lors du Mondial en France.

¡Espectacular try de Emiliano Boffelli en el triunfo argentino! ⚡️pic.twitter.com/fX9WelHbUe — World Rugby ES (@WorldRugby_ES) November 6, 2022

Finir 2022 en beauté



Il reste un match aux coéquipiers de Julian Montoya pour briller dans cette année 2022 qui fut malgré tout entachée de six défaites. Les Argentins ont affronté le Pays de Galles à Cardiff samedi. Une rencontre perdue de seulement sept points avec notamment un essai des locaux sur un coup de pied contré qui aurait pu être évité. Ce qui laisse entrevoir des jours meilleurs. Samedi, les Pumas iront défier les Écossais à Murrayfield le 19 novembre. Le XV du Chardon a remporté son match contre les Fidjiens avant d'échouer contre les All Blacks dimanche. La réception de Boffelli, Matera, Kremer et cie n'aura rien d'une partie de plaisir. On pourrait bien assister à l'une des plus belles rencontres de l'année avec deux équipes portées sur l'attaque et des joueurs en cannes. RUGBY. Urdapilleta prévient, il faut arrêter de prendre l’Argentine pour une petite nation