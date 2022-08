RUGBY. Urdapilleta prévient, il faut arrêter de prendre l’Argentine pour une petite nation

Dans un entretien accordé à Rugbyrama, le demi d’ouverture de Castres a rappelé que son pays “a toujours su jouer au rugby.”

Avec les performances de ces dernières années, la confiance en la sélection argentine avait baissé. La faute à des résultats en dents-de-scie et à des événements malheureux. Le niveau maximal de cette sélection semblait avoir été atteint lors de leur demi-finale de Coupe du monde en 2015 et le superbe élan des Jaguares, franchise argentine de Super Rugby, avait été coupé net par la pandémie. D’autant plus, la sélection avait été perturbée quand soudain, les Pumas gagnent un match de légende face aux All Blacks en novembre 2020. Une performance magnifique qui allait jusqu’à être saluée par la légende All Blacks Joe Hart. Ce dernier déclarait selon Rugby Pass : “Il est évident que nous avons des problèmes et que c'est une défaite décevante, mais je pense qu'il faut accorder tout le crédit à ce qui a été une fantastique performance argentine - en attaque et en défense. Je n'avais jamais vu une équipe argentine jouer comme ça. Ils méritaient amplement de gagner.” RESUME VIDEO. Boffelli porte les Pumas vers un succès historique face à des All Blacks indisciplinés



Cependant, la compétition avait été grandement impactée par le Covid_19 et certains amateurs, au milieu de l’euphorie générale, pointent du doigt un résultat de circonstances. D’autant plus, cette édition (sans les Springboks, délocalisée en Australie et se déroulant en novembre) faisait penser à une compétition créée uniquement pour renflouer les caisses de fédérations en difficultés. Pour affirmer que la progression de la sélection était encore continue, il fallait alors une victoire qui n'amène aucun débat. Ce samedi 27 août, ce jour tant attendu arrive. RUGBY. La presse étrangère analyse le nouveau fiasco de Foster et des All Blacks



Désormais, il n’y a plus d’excuses. Moins de deux ans après la première victoire, les Argentins ont de nouveau gagné. Mieux, ils remportent leur première victoire face aux Néo-Zélandais sur leur terre. Avec cette victoire, le rugby argentin montre qu’il s’est relevé. Pourtant, le chemin n’a pas été facile. La découverte des propos racistes et violents de plusieurs joueurs de la sélection, dont le capitaine Pablo Matera, et le changement de sélectionneur pour Michael Cheika ont perturbé les Pumas.

La sélection argentine a énormément progressé, mais surtout sur le plan mental. On a toujours su jouer au rugby, hein… Il y a toujours eu du talent en équipe d’Argentine. Il nous manquait la confiance. Il fallait gagner un match fondateur pour cette génération. La tournée estivale contre l'Écosse a été très importante. C’est là que l’on a pris la mesure du nouveau plan de jeu de Michael Cheika, c’est là que l’on a compris où il voulait en venir. On a accompli un gros travail et ce travail finit par payer. Son travail porte sur le rugby bien sûr, mais aussi sur la confiance du groupe. Il a su nous faire croire en nous.”