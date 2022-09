RUGBY. L'Argentine bientôt ''supérieure'' aux All Blacks ?

Ce week-end, l'Argentine pourrait dépasser les Blacks, en cas de nouvelle victoire sur leurs terres. Mais pour cela, il faudra s'imposer de plus de 15 points.

Ce week-end se déroule la 4ème journée du Rugby Championship. Et pour l'heure, ce sont bien les Argentins qui sont en tête du classement, à égalité avec l'Australie. Les Blacks eux, qui se sont inclinés deux fois en trois rencontres, occupent la troisième place. Ces derniers affronteront de nouveau les Pumas ce samedi, avec la même équipe qui s'est inclinée il y a une semaine à domicile. Une rencontre, qui, si elle tourne à l'avantage des coéquipiers de Boffelli, pourrait engendrer un changement historique au classement mondial ! En effet, les Sud-Américains pourraient tout simplement dépasser leurs adversaires du jour, s'ils s'imposent de plus de 15 points à Hamilton. Actuellement sixièmes, les Pumas peuvent même espérer prendre la quatrième place du classement, si les Sud-Africains s'inclinent de plus de 15 points face à l'Australie. Un rang que les hommes de Cheika n'ont plus atteint depuis la Coupe du Monde 2015.

All Blacks vs Argentine, ''le match le plus important depuis la finale 2011'' selon la presse étrangèreEn pleine crise, la Nouvelle-Zélande pourrait de son côté voir sa descente aux enfers se prolonger en cas de revers à Hamilton. En effet, si les coéquipiers de Barrett s'inclinent de plus de 15 points, les All-Blacks dégringoleraient à la 6ème place du classement mondial, du jamais vu. Pire, il se pourrait même que la Nouvelle-Zélande occupe la 7ème place ce lundi, en cas de victoire des Wallabies face aux Springboks. Un scénario qui, même s'il semble peu probable, témoigne des difficultés que rencontrent les Néo-Zélandais ces derniers mois. Pour rappel, les hommes de Foster ont perdu 6 de leurs 8 dernières rencontres. Autrement dit, la nation triple championne du Monde va devoir réagir, et vite, à tout juste un an de la prochaine Coupe du Monde...

