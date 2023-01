RUGBY. Est-ce la fin prématurée de la carrière de cette ancienne légende de Clermont ?

Triste nouvelle pour tous les fans de l'ASM, et du rugby en général, qui ont vu l'arrière Nick Abendanon briller sous les couleurs auvergnates ! Ce dernier s'est blessé au biceps, et ça ne sent pas bon...

Durant le match de Pro D2 opposant l'équipe du RC vannes, à Agen, l'arrière anglais aux 2 sélections est sorti sur blessure en première mi-temps, et les premières nouvelles ne sont pas bonnes. En effet, au premier abord, Abendanon semble être victime d'une rupture du biceps, une blessure nécessitant une intervention chirurgicale et de longs mois de repos. Élément incontournable du RC Vannes depuis désormais trois saisons, le Sud-africain de naissance avait régalé tous les amateurs de rugby avec l'ASM. En effet, ce dernier avait remporté le bouclier de Brennus avec Clermont en 2017, et plus tôt dans son aventure auvergnate, avait été sacré meilleur joueur européen en 2015, suite à la finale perdue des siens en Coupe d'Europe. Au total, Abendanon aura joué 115 matchs sous la tunique jaune, laissant derrière lui des actions d'anthologie.

Une fin de carrière qui se rapproche...

Alors que la saison de Pro D2 bat son plein, si cette blessure s'avérait être une rupture du biceps, la saison de l'arrière breton serait alors finie, et pire encore, peut-être bien sa carrière aussi. En effet, avant cette saison 2022-2023, Abendanon avait déjà assuré que cette année serait sa dernière sur les pelouses de rugby, en sachant que le garçon soufflera sa 37ème bougie en août prochain. Ce serait alors une mauvaise nouvelle pour son club également, qui perdrait un véritable cadre, titulaire à 9 reprises cette saison, sur ses 9 matchs joués. En attendant de nouveaux examens en fin de semaine, espérons pour lui que ce n'est plus de peur que de mal, et que nous reverrons le talent de l'Anglais s'exprimer sur les pelouses de Pro D2.