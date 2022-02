RUGBY. Equipe de France. Fickou à l'aile ? Retour de Vakatawa ? Votre composition pour l'Ecosse

Ce samedi, l'équipe de France défie l'Écosse à Murrayfield dans le cadre de la 3e journée du Tournoi des 6 Nations. Composez votre équipe pour ce match.

RUGBY. 6 Nations. Équipe de France. Comment éviter une nouvelle déroute en Ecosse ?Premier déplacement en 2023 pour l'équipe de France. Samedi, les hommes de Fabien Galthié fouleront la pelouse de Murrayfield face à l'Écosse. Un adversaire qui a posé de nombreux problèmes aux Bleus ces dernières années. Mais ces derniers sont en confiance après deux succès initiaux. Ils ont eu deux semaines pour travailler et savent ce qu'il ne faut pas faire face à un adversaire qui progresse également ces dernières années. Le groupe tricolore a évolué mais le noyau dur a été très peu impacté. Cependant, il pourrait y avoir du changement dans les lignes, en particulier au centre et à l'aile, en raison des absences comme celle de Villière. Mais aussi en raison de l'adversaire. Le sélectionneur va-t-il une fois de plus opter pour un banc à six avants ? Composez votre XV de départ pour la rencontre face à l'Ecosse.