RUGBY. 6 Nations. Équipe de France. Comment éviter une nouvelle déroute en Ecosse ?

Depuis 2014, l’annuelle confrontation entre le Bleu et le Tartan a souvent pris l’allure du match piège détesté par Romain Ntamack et ses coéquipiers.

Huit ans. La dernière victoire française en Écosse à l’occasion du Tournoi remonte en effet à 2014. Une disette, généralement malvenue, qui a douché les espoirs tricolores à plusieurs reprises ces dernières années. La dernière confrontation reste notamment dans les mémoires comme celle qui aura balayé d’un revers de main les espoirs de titre français. Après la merveilleuse enflammade galloise, Van Der Merwe avait fait comprendre aux hommes de Fabien Galthié qu’il leur restait encore quelques étapes à franchir. Désormais, la France est prévenue. Les joueurs s’en souviennent. Pour effacer un traumatisme commun, ils devront affronter l’une des, si ce n’est LA, plus belles générations écossaises du XXIᵉ siècle. Pour entrer dans le match et démarrer le compte à rebours, la rédaction du Rugbynistère vous propose ses différentes perspectives de la bataille écossaise du 26 février prochain. Nous avons isolé les différents points qui nous laissent à penser que cette confrontation est LE match piège des Bleus sur ce Tournoi. RUGBY. 6 Nations. Equipe de France. Les 42 joueurs appelés pour le match face à l'Ecosse

Thibault :

On a beaucoup parlé du match contre l'Irlande comme d'un test pour les Bleus de Galthié. Il est vrai que s'en été un compte tenu des performances irlandaises et du style de jeu du XV du Trèfle. Mais s'il y a bien une nation qui ne réussit pas à la France ces dernières années, c'est bien l'Écosse. Si bien que le véritable test pour les Tricolores, ce sera sans nul doute ce premier déplacement en terre hostile. On connaît les qualités écossaises avec une excellente troisième ligne, à l'instar des Bleus, des 3/4 rapides et parfois imprévisibles, ainsi qu'une mêlée qui a élevé son niveau de jeu. Les Français savent à quoi s'attendre. Si bien qu'on ne peut pas vraiment parler de match piège, mais d'une rencontre à prendre très au sérieux. Un succès à Murrayfield lancerait parfaitement les Bleus vers leur prochain match au Pays de Galles et leur donnerait encore plus de confiance pour aller décrocher la victoire dans ce Tournoi.

Louis :

Oui, l'Écosse reste le match piège. On s’attendait à un gros défi face à l’Irlande, on a été servi. Le déplacement au Pays de Galles s’annonce compliqué, mais les hommes de Wayne Pivac semblent moins flamboyants cette saison. En revanche, on connaît la difficulté de s’imposer à Cardiff et les Bleus ne prendront pas ce match par-dessus la jambe.

Et enfin, inutile de rappeler la rivalité ancestrale avec les Anglais. En revanche, depuis le début du mandat Galthié, l’Écosse est l’adversaire qui réussit le moins aux coéquipiers d’Antoine Dupont. C’est bien simple, le XV du Chardon est la seule équipe que les Tricolores n’ont pas battu dans le Tournoi en deux ans. Un atout psychologique non négligeable au moment de se retrouver. Les partenaires de Stuart Hogg voudront se racheter de la déconvenue subie au Principality Stadium.

Dans un Murrayfield plein à craquer avec l’une des plus belles ambiances du rugby mondial, comment les Bleus vont-ils appréhender l'événement loin de leurs bases ? Surtout qu’à domicile, les Scots ont cette faculté à se transcender. Derrière, ils possèdent des joueurs d’exception comme Russell, Hogg, Graham ou encore Van der Merwe capables de coups de génie. Et devant, leur pack s’est densifié au fil des années. On pense notamment à leur impressionnante troisième ligne. Et même si Jamie Ritchie sera absent, l’infatigable plaqueur/gratteur Hamish Watson ou le surpuissant Matt Fagerson, pourraient donner de sacrés maux de tête à la bande à Galthié. Bref, sur le papier, cela semble être le match le plus dangereux pour la France. 6 NATIONS. ANALYSE. Comment les Écossais ont-ils fait déjouer l'équipe de France ?

Alexis :

D’ordinaire, ce match aurait tout DU match piège pour les Bleus pendant ce tournoi. Face à une équipe très accrocheuse, les Bleus auront sûrement fort à faire, en témoigne la défaite de l’Angleterre en début de tournoi, ainsi que la victoire étriquée du pays de Galles lors de la dernière journée. Mais voilà, je pense que nos Bleus sont prévenus du défi qui les attend. De plus, les deux dernières défaites lors des éditions 2020 et 2021 sont certainement toujours dans les têtes des hommes de Fabien Galthié. Les phases de rucks seront sans aucun doute le secteur de jeu clé de cette rencontre, les Écossais nous ayant mis en difficulté lors de nos derniers affrontements. Je pense donc que le XV de France s’imposera en Écosse, malgré une grosse opposition adverse.

Erwan :

Sur le papier, l’Écosse n’a jamais été une équipe très dure à jouer pour le XV de France version Galthié. Tout du moins, c’est ce que les forces écossaises laisseraient penser. Équipe au jeu offensif connu et reconnu, “l’armée du fier Edouard” aime sentir le cuir entre ses mains. Les profils variés des arrières écossais permettent de faire face à toute situation et leurs avants mobiles aiment participer à la fête. Le XV du Chardon n’hésite pas à envoyer le cuir aussi vite que possible sur les extérieurs ou à arroser des centres et un Stuart Hogg aussi performants que perforants. Cette formation devrait alors faire la joie des coéquipiers de François Cros. Adepte des turnovers ainsi que du “Jeu de Dépossession”©, la rush défense des Bleus, impulsée depuis l’arrivée de Shaun Edwards dans le staff, ne devraient faire qu’une bouchée du moindre écossais isolé.

Cependant, deux éléments viennent enrayer les rouages de cette belle hypothèse. Le premier, c’est que l’Écosse a de sérieux clients sur ces ailes. Certains sont notamment plus durs que d’autres à immobiliser. C’est le cas de Duhan Van der Merwe. Capable de battre facilement des défenseurs, il est devenu l’arme offensive principale des Écossais. Un second point pourrait déranger les Bleus : la bataille des rucks. Les avants écossais s'avèrent mobiles, bons plaqueurs et aussi bons gratteurs. Jamie Ritchie fait office de poison dans ce secteur de jeu. Hamish Watson semble, lui, infatigable en ce qui concerne les basses besognes. Autant de joueurs qui obligent presque chaque relance ou contre-attaque à se jouer en première main. Toutefois, voilà, la chance sourit aux Bleus ! Malheureusement pour les Britanniques, Matt Fagerson et Jamie Ritchie ne pourront faire face aux hommes d’Antoine Dupont. Une donnée qui éclaircit les espoirs français à quelques jours de la rencontre.