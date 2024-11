RUGBY. Entre réalisme offensif et moments de tension, le XV de France conclut sa tournée en beauté

Le XV de France a dominé l’Argentine ce vendredi à Saint-Denis, dans un match intense. Entre réalisme offensif et moments de tension, les Bleus concluent la tournée sur une belle victoire.

Dernier match de novembre pour l'équipe de France de Fabien Galthié face à l'Argentine ce vendredi à Saint-Denis. Un véritable choc pour les Tricolores face à une équipe qui a (presque) battu toutes les meilleures nations de la planète ovale cette année. La semaine dernière, les Pumas avaient en effet échoué d'un rien en Irlande. Les Bleus savaient donc à quoi s'attendre.

Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir la première mêlée. De quoi réchauffer les épaules des avants avant une bataille qui s'annonçait rude. Le rythme a été élevé dès le coup d'envoi avec des Argentins qui ont immédiatement envoyé du jeu et testé la défense. Comme la semaine dernière, l'équipe de France a perdu un joueur dès l'entame avec la sortie de Gros sur blessure. Laquelle a entraîné le carton jaune de Montoya pour un déblayage déloyal sur le Toulonnais.

Des Bleus réalistes mais sous pression

Une pénalité que les Tricolores ont immédiatement exploitée avec un beau lancement de jeu. Mais un en-avant est venu stopper l'action dans les 22 mètres argentins au grand dam des supporters. Une belle occasion gâchée par une pénalité stupide sur la mêlée qui a suivi alors que l'officiel avait récompensé le paquet tricolore. La réaction a cependant été immédiate. Suite à une touche gagnée dans les 22 mètres, Antoine Dupont a parfaitement lancé Moefana dans la défense avant de servir Flament d'une passe laser pour le premier essai du XV de France (10e, 7-0). Loin d'être abattus par ces points concédés, les Pumas ont réduit l'écart dans la minute ou presque au pied. Avant que Ramos ne réponde au quart d'heure (10-3, 16e). Mais une fois de plus, les visiteurs ont remis les Bleus sous pression avec une longue séquence récompensée par trois points (10-6, 20e).

Malgré une belle envie de chaque côté, la rencontre a cependant été hachée par les fautes (4 de chaque côté). Auteur d'une très bonne tournée face aux perches, Ramos a répondu au buteur argentin pour redonner sept longueurs d'avance aux siens. Le duel avec Albornoz s'est poursuivi dans ce premier acte (13-9). Mais Ramos a aussi brillé dans le jeu courant avec une merveille de 50/22 avant la demi-heure. Un geste pas récompensé avec un ballon perdu en touche. Un secteur de jeu en difficulté dans ce premier acte. Pourtant, ce sont bien les Bleus qui ont inscrit le deuxième essai de cette rencontre après une longue séquence où ils ont insisté dans le sens avec les avants. Avant que Dupont ne lève la tête et inverse le jeu pour la réalisation de Villière suite à un offload de Barré.

Le XV de France fait le break avant la pause

Après avoir subi, les hommes de Galthié ont fait le break puis enfoncé le clou avec un essai de pénalité et un carton jaune contre Juan Martín González. Ce dernier ayant empêché Bielle-Biarrey de marquer sur un nouveau jeu au pied de Ramos. A l'origine de l'action, un ballon récupéré par la France puis exploité au pied par Dupont pour son compère de la charnière. À la pause, le score était largement en faveur du XV de France, 30 à 9, après une nouvelle pénalité de Ramos. Comme la semaine passée, les Bleus ont laissé passer l'orage avant de capitaliser sur les fautes adverses pour marquer. Il était important de bien lancer le second acte. Ce que les Français ont tenté de faire. Mais les Argentins ont tenu bon, récupérant des ballons précieux dans les mains de Dupont.

Le demi de mêlée n'a pas forcément réalisé son meilleur match ballon en main, mais sa conduite du jeu a été précieuse. Cela montre aussi que même lorsque le Toulousain n'est pas dominateur, le collectif tricolore parvient à faire la différence. Néanmoins, l'équipe de France a une nouvelle fois subi et été forcée de défendre devant sa ligne pendant plusieurs séquences. Les Bleus ont beaucoup joué dans leur partie de terrain, et le moindre plaquage a donné l'occasion aux Pumas de partir à l'assaut de l'en-but tricolore. C'est finalement, et logiquement, que l'Argentine a marqué à la 56e (30-16) en profitant d'une petite baisse de régime de la France au moment des changements.

La fusée Bielle-Biarrey frappe encore !

Mais comme souvent lors de cette tournée, les Tricolores ont fait preuve de réalisme. Un double contre d'Ollivon a permis aux Français d'exploiter ce ballon de récupération au large. Et une fois de plus, c'est Bielle-Biarrey qui a été à la conclusion de l'action en jouant au pied pour lui-même (37-16). Plus rapide que la défense argentine, le Bordelais n'a pas manqué cette occasion. Mais les Pumas ont refusé d'abdiquer. Ils ont continué de pousser dans le dernier quart d'heure jusqu'à marquer entre les perches en force (37-23). Il était important de bien terminer pour ne pas se mettre sous pression lors des dernières minutes. Les Argentins n'ont rien lâché, mais l'écart s'est finalement avéré trop important pour être comblé. Et ce, même si l'essai de Gailleton à la 79e a été refusé pour un en-avant. Score final, 37 à 23.