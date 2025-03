RUGBY. Embouteillage ou choix du roi, l’UBB doit-elle recomposer son centre ?

Alors que Moefana et Depoortère réalisent de superbes prestations ensemble, Janse van Rensburg est venu donner des maux de têtes au staff de l'UBB.

L’UBB commence à connaître des problèmes de riche. Comblée avec les prestations conjuguées de Nicolas Depoortère et Yoram Moefana, l’Union Bordeaux-Bègles voit un nouvel outsider s’imposer au centre. En effet, le Sud-Africain Rohan Janse van Rensburg a confirmé les attentes placées en lui pendant les doublons.

Janse van Rensburg, un Sudaf’ au top

S’il faisait déjà forte impression depuis le début de saison, l’ancien joueur des Sharks a fait forte impression lors du Tournoi des 6 Nations. Ce dimanche 30 avril contre le Racing 92, il va enchaîner sa quatrième titularisation consécutive avec le club girondin. Solide, le centre est une terreur en défense et un véritable buffle en attaque grâce à son gabarit compact, soit 1,85 m pour 109 kg.

Contre les Franciliens, il sera associé à Yoram Moefana au centre. L’international du XV de France portera le numéro 13 dans le dos. Pour l’occasion, ce sera la quatrième fois de la saison que Yannick Bru et son staff associent cette paire particulièrement robuste. Pour l’instant, cette association est invaincue en Top 14.

TOP 14. TRANSFERT. Quel avenir pour Jon Echegaray, l’étoile montante de l’UBB barrée par les stars ?

Le duo Janse van Rensburg - Moefana avait notamment été aligné lors de la victoire au Stade Toulousain, en septembre 2024. Cette rencontre avait été la première titularisation du Sud-Africain avec l’UBB depuis son arrivée au club. Depuis, il a été aligné avec le numéro 12 dans le dos sur 11 des 24 matchs du club cette saison, toutes compétitions confondues.

“Tu dois garder tes forces, connaître ton rôle dans l'équipe. On va toujours me solliciter sur les premiers temps de jeu, derrière les lancements. Je me concentre toujours sur ça d'abord, faire avancer l'équipe, peser sur la ligne d'avantage, gagner les quelques mètres en plus”, explique Rohan Janse van Rensburg dans un entretien accordé à L’Équipe. De plus, le premier centre confie qu’il essaie de perdre du poids, pour mieux coller au style de jeu de son équipe.

TOP 14. Ahki vs Janse Van Rensburg : cuisseaux d’acier et duel saignant à venir dans le derby de la Garonne

L’UBB écrit son destin

En parallèle, un joueur aurait pu souffrir d’une éventuelle réussite d’une association du Sud-Africain avec Moefana. En effet, Nicolas Depoortère n’aurait plus sa place si ce duo venait à convaincre en Gironde. Cependant, Yannick Bru semble avoir trouvé l’équilibre entre ses trois facteurs X au centre. En effet, Rohan Janse van Rensburg a souvent fait office d’impact player sur la saison. Un rôle qui lui réussit bien.

Sur la fin de saison, l’Union Bordeaux-Bègles devrait avoir besoin de Yoram Moefana, Nicolas Depoortère et Rohan Janse van Rensburg. Entre autres, elle devrait profiter de sa profondeur d’effectif pour faire ce qu’elle n’a pas réussi l’année passée : conserver son rythme et une bonne dose de confiance jusqu’à la fin du mois de juin. Cette fois, peut-être, la formation girondine arrivera à ses objectifs.

XV de France. ''Quasiment parfait'', Yoram Moefana prend du galon : l’émergence d’un patron ?