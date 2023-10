RUGBY. Édition Halloween, voici notre top 5 des joueurs les plus effrayants du Top 14 !

En ce jour si spécial d'Halloween, penchons-nous sur les joueurs du Top 14 qui sont les plus intimidants.

Si l'ancien joueur de Lyon semble être un véritable nounours en dehors du carré vert, ce n'est pas la même chanson sur le terrain. La saison dernière, Tuisova a traumatisé ses adversaires lors de chaque sortie, et s'est imposé au centre à Lyon. À ce poste, ce dernier a fait figure de référence mondiale, tant sa puissance combinée à sa vitesse ont fait des ravages. Celui qui semble avoir un nouveau-né dans chacun de ses mollets est une véritable arme pour le Racing 92, bien que Tuisova soit durement touché au genou. Incontestablement, Tuisova mérite sa place dans ce classement.

TOP 14. Célébrer le titre de champion du monde ? Très peu pour ce Springbok, qui veut aider son club

C'est le genre de joueur qu'on préfère avoir dans son équipe que contre soi ! Marcos Kremer est tout simplement le meilleur défenseur de la Coupe du monde, avec pas moins de 91 plaquages en 7 matchs joués. Ce guerrier sud-américain, aux allures de méchant dans les dessins animés, à la parfaite panoplie pour être un joueur redouté. Agressif en défense, à la limite de la règle et presque (ou pas) méchant sur l'homme, Kremer est un cauchemar pour les attaquants. Bien souvent sanctionné pour son énergie débordante, l'ancien parisien rejoint l'ASM pour cette nouvelle saison de Top 14. Inutile de vous dire que les 2m et 115 kg feront du bien au pack auvergnat.

Ce troisième joueur de notre liste est sûrement le moins connu, mais certainement le plus terrifiant. Masivesi Dakuwaqa, 1,90m pour 122 kg, est un modèle de polyvalence. Habitué à jouer au centre ou à l'aile à Toulon, c'est désormais en troisième ligne que ce dernier officie à Montpellier. Plaqueur infatigable, doté d'une technique individuelle intéressante et puncheur dans l'âme, Masivesi Dakuwaqa est très complet.

En plus de cela, le Fidjien possède un œil de verre à gauche, ce qui lui donne un aspect effrayant. C'est un des rares joueurs au monde à évoluer avec cette caractéristique, ce qui le différencie également des autres membres de cette liste.

RUGBY. Lopez en maestro, Ezeala et Couilloud brillants, voici les tops de cette quatrième journée de Top 14 !

C'est un des "petits" nouveaux du Top 14 qui va fouler les pelouses françaises après avoir porté le maillot des All Blacks durant la Coupe du monde en France ! Leicester Fainga'anuku débarque du côté de Toulon, en qualité d'ailier, malgré ses 1,89 m et 108 kg ! Ce monstre physique rappelle les ailiers titanesques passés par le Top 14, tels que Ben Lam, Nadolo ou encore Nalaga. Avec les Blacks, ce dernier a joué quatre rencontres, mais a franchi la ligne à cinq reprises, s'offrant même le luxe d'inscrire un triplé face à l'Uruguay. Il était titulaire en quart de finale contre l'Irlande.

Avec son beau sourire, Leicester Fainga'anuku n'a pas l'air d'être le plus méchant, mais lancé comme une balle de fusil à pompe sur son aile, ce n'est plus la même histoire ! Ses tatouages et sa musculature développée lui donnent aussi une apparence terrorisante.

À tout juste 19 ans, Posolo Tuilagi fait déjà partie des joueurs les plus puissants du Top 14 ! Dans la lignée de ses aînées, le cadet des Tuilagi a hérité des mêmes gènes physiques ! Le jeune homme avoisine les 150 kg, pour 1,92 m. Ce week-end face à Pau, il a inscrit un essai en solitaire, traînant les défenseurs palois sur plusieurs dizaines de mètres avant de s'écrouler dans l'en-but.

Récent champion du monde avec l'équipe de France u20, Posolo Tuilagi pourrait toquer à la porte du XV de France plus tôt que prévu, en étant le digne successeur de Romain Taofifenua. Néanmoins, ne serait-il pas également intéressant de tester Tuilagi en qualité de pilier ? Ses qualités physiques et rugbystiques nous rappellent un certain Uini Atonio...

XV de FRANCE. Posolo Tuilagi en 3 pour remplacer Uini Atonio ? ''À proscrire absolument'', selon cet ancien 1ère ligne