RUGBY. Dupont, Farrell, Ntamack, la liste impressionnante d'absents pour le 6 Nations 2024 !

Plusieurs grands noms du rugby mondial ne participeront pas au Tournoi des 6 Nations 2024 à commencer par Antoine Dupont et Owen Farrell.

C'est une des nouvelles de la semaine : Owen Farrell a décidé de faire une pause et ne participera pas au Tournoi des 6 Nations 2024. Le capitaine de l'Angleterre a choisi de faire passer sa santé, notamment mentale, et sa famille avant le rugby. Un choix fort de la part d'un des leaders du XV de la Rose.

FRANCE 7. Voir si Antoine Dupont ''apporte véritablement une plus-value à ce groupe'', confie DaretFarrell vient s'ajouter à la très longue liste de joueurs qui vont manquer le Tournoi. Pour l'heure, la France sera privée que d'Antoine Dupont et Romain Ntamack chez les 3/4 et de Romain Taofifenua devant. A l'inverse, l'Angleterre fait face à de nombreux absents. A commencer par le 3e ligne Tom Curry qui va se faire opérer de la hanche.

Pour rappel, Sam Simmonds, désormais à Montpellier, a choisi de ne pas être éligible pour l'Angleterre. Tandis que le Toulousain Jack Willis n'est désormais plus sélectionnable. En Top 14 également, Marchant (Paris) et Nowell (La Rochelle) ne porteront pas le maillot floqué de la rose.

6 NATIONS. Pour préserver son ''bien-être mental'', Owen Farrell s'éloigne de l'équipe d'Angleterre !On peut aussi ajouter les retraités Marler, Cole, May ou encore Youngs et Lawes côté anglais. L'Irlandais Earls a aussi mis un terme à sa carrière après la Coupe du monde tout comme Sexton, même si des rumeurs évoquent une participation au 6 Nations.

Au Pays de Galles, Alun Wyn Jones et Dan Biggar ont aussi raccroché les crampons au niveau international, à l'instar de Leigh Halfpenny qui jouera pour les Crusaders en 2024. Liam Williams est lui au Japon et n'est donc pas disponible. Incertitude autour des cas Taulupe Faletau, Christ Tshiunza et Taine Plumtree.

En Ecosse, le Chardon ne pourra plus compter sur Hogg tandis que les récents pépins physiques de Kyle Steyn et Huw Jones pourraient obliger Gregor Townsend à faire appel à d'autres joueurs.

Ecosse. ''J'étais à l'agonie'', Stuart Hogg explique pourquoi il a soudainement renoncé au rugbyUne chose est sûre, une page s'est tournée au niveau international avec la retraite de plusieurs légendes du jeu. Ce 6 Nations 2024 promet d'être non seulement très ouvert mais aussi spectaculaire avec des équipes qui auront à coeur de performer après un Mondial qui s'est terminé trop tôt.