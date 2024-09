RUGBY. Du Top 14 à Twickenham ? Deux entraîneurs pistés par le XV de la Rose

Le XV de la Rose est à la recherche d'un nouvel entraineur pour sa défense et dans les principaux candidats, nous retrouvons deux entraineurs du Top 14. Penchons-nous sur le sujet.

Trois candidats pour une seule place

Après une arrivée controversée à la tête du XV de la Rose, Steve Borthwick a réussi à terminer à la troisième place du mondial en France, en échouant d'une seule unité en demi-finale face aux champions du monde Springboks (15-16).

Toutefois, le Tournoi des 6 Nations et la tournée estivale ne se sont pas passés pour le mieux, et bon nombre de critiques ont afflué de l'autre côté de la Manche. Ainsi, début septembre, l'entraîneur en charge de la défense des Anglais, Felix Jones, a déposé sa démission, expliquant "un environnement de travail instable".

Ce mardi, c'est donc la BBC qui nous apprend qu'une short-list de trois entraîneurs circule entre les mains de Steve Borthwick et ses acolytes afin de trouver un nouvel entraîneur à ce poste-là. Parmi les trois candidats, deux d'entre eux sont des têtes bien connues du Top 14.

Le premier, qui semble d'ailleurs être en pole position si on écoute les médias britanniques, n'est autre que Paul Gustard, qui est en charge de la défense au sein du Stade Français depuis 2022. Cet ancien troisième ligne anglais est apprécié dans la capitale pour son travail de qualité, qui a fait le succès des soldats roses ces dernières saisons.

En plus de cela, Gustard connaît Steve Borthwick, car de 2016 à 2018, il occupait la place d'adjoint d'Eddie Jones avec à ses côtés l'actuel sélectionneur de l'Angleterre. Il était déjà entraîneur de la défense et a mené le XV de la Rose au titre dans le Tournoi des 6 Nations deux années consécutives.

Le deuxième candidat est aussi bien connu dans la sphère du rugby français, car c'est le manager d'Oyonnax depuis cinq saisons, Joe El Abd. Proche de Steve Borthwick, ce dernier était pourtant annoncé dans le Tarn au CO, mais pourrait s'offrir une aventure internationale si cela se conclut.

Enfin, le dernier potentiel entraîneur se nomme Norman Laker, et fait partie du staff des Stormers depuis 2020 en qualité d'entraîneur de la défense. Il a remporté l'United Rugby Championship en 2022, et a hissé son équipe en finale l'année d'après. Il est renommé dans le milieu et possède une expérience qui plaît à Borthwick.

En attendant le dénouement de ce dossier, tous les profils sont passés à la louche. La décision devrait être indiquée à la fin du mois de septembre.

