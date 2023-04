RUGBY. ''Dommageable de rater 10 à 12 matchs par an parce qu'on est avec sa sélection'', tranche Antoine Dupont (Stade Toulousain)

Le capitaine et demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont aimerait jouer plus avec le Stade Toulousain. Mais son statut d'international ne le lui permet pas.

RUGBY. On a demandé à Chat GPT si Antoine Dupont était le meilleur joueur du monde, la fin du débat ?Ce dimanche, Antoine Dupont jouera son 16e match de la saison avec le Stade Toulousain lors du 8e de finale de Champions Cup face aux Bulls. Selon les performances de son équipe en Coupe d'Europe et en Top 14, il va certainement s'approcher voire dépasser les vingt rencontres. Une saison normale pour international tricolore. Mais ce total sera revu à la baisse lors du prochain exercice avec la Coupe du monde. On se souvient qu'en 2019/2020, le demi de mêlée français n'avait joué que deux matchs de Top 14 et quatre de Coupe d'Europe. Il avait passé plus de temps avec les Bleus (11 rencontres) qu'avec son club (6 matchs). On se souvient qu'il avait également été blessé au dos après le Mondial au Japon et n'avait commencé sa saison avec le Stade Toulousain que le 29 décembre. Les blessures et les convocations en sélection font partie de la carrière d'un joueur international. Et ça, Antoine Dupont, capitaine du XV de France, en a parfaitement conscience. Néanmoins, c'est un calendrier très exigeant et parfois aussi frustrant, comme il l'a confié en conférence de presse ce vendredi avant le match face aux Sud-Africains.

Les niveaux de fraîcheur, c'est toujours dur à gérer parce que la saison dure dix mois. C'est hyper dur d'essayer de garder un niveau constant donc on fait ce qu'on peut, on s'entraîne au mieux pour être le plus en forme tous les week-ends. Et essayer de jouer le plus de matchs. Malheureusement, on ne peut pas tous les jouer. C'est quand même assez dommageable d'être dans un club et de manquer dix ou douze matchs par an parce qu'on est avec sa sélection. Ça peut paraître assez improbable et il n'y a que dans notre sport que c'est le cas. On ne le comprend pas toujours mais on fait avec ce qu'on a.

On imagine cependant qu'il n'échangera sa place pour rien au monde en septembre prochain avec les Bleus au moment d'affronter les All Blacks au Stade de France lors du match d'ouverture de la Coupe du monde. D'autant que pour la première fois de l'histoire, aucun match de Top 14 n'aura lieu pendant le Mondial. Cependant, Dupont et ses coéquipiers toulousains retenus avec le XV de France manqueront les trois premières journées disputées avant l'événement (19, 26 août et 2 septembre). Le championnat de France reprendra le 29 octobre au lendemain de la finale. Mais on peut imaginer que les Bleus auront droit à un peu de repos. Surtout si, comme on l'espère, ils jouent la finale et la remportent. Ils auront alors qu'une envie : fêter le titre. Et il faudra alors patienter pour voir les Tricolores sur le pré en Top 14.