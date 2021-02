RUGBY. Des matchs de Légende du XV de France sur L'Equipe pour le plus grand plaisir des fans

La chaîne L'Équipe va diffusé le lundi soir plusieurs matchs mémorables du XV de France dans les prochaines semaines.

Entre la crise sanitaire et les températures glaciales, il ne fait pas bon mettre le nez dehors. Heureusement, il y a du rugby à la télé, beaucoup même. Entre le Top 14, la Pro D2 et le Tournoi des 6 nations, et bientôt le Super Rugby, les supporters du ballon ovale étaient déjà bien gâtés. Mais la chaîne L'Équipe a décidé d'en remettre une couche en proposant aux fans tricolores certains des plus beaux matchs du XV de France de ces dernières années. Ces rencontres seront proposées le lundi soir, une case où les évènements sportifs sont rares. Après avoir proposé des matchs de légende de l'équipe de France de football, place au rugby donc dès le 15 février à 21h avec le célèbre quart de finale de la Coupe du monde 2007 entre les Bleus et les All Blacks. Et pour revivre ces matchs comme s'il s'agissait d'un direct, ils seront commentés par l’ancien international Fabrice Landreau et Benoît Cosset.

Le programme des matchs de légende du XV de France sur L'Equipe :